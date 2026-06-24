 Bakının əsas yollarında hərəkət çətinləşdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Bakının əsas yollarında hərəkət çətinləşdi - FOTO

First News Media08:33 - Bu gün
Bakının əsas yollarında hərəkət çətinləşdi - FOTO

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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