 Bakı–Tbilisi qatar biletləri ilə bağlı mühüm dəyişiklik | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakı–Tbilisi qatar biletləri ilə bağlı mühüm dəyişiklik

First News Media10:27 - Bu gün
Bakı–Tbilisi qatar biletləri ilə bağlı mühüm dəyişiklik

Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə qatarlarda aktiv bilet satışı dövrünün hazırkı 30 gündən 90 günə qədər artırılması mexanizminin yaxın günlərdə tətbiqini planlaşdırılır.

1news.az "Azərbaycan Dəmir Yolları"na QSC (ADY) istinadən xəbər verir ki, bunu qurumun Sərnişin daşımaları departamentinin rəisi Azər Fərəcov bildirib.

Onun sözlərinə görə, "Azərbaycan Dəmir Yolları"nda bilet satışı həm onlayn (ADY-nin rəsmi saytı və "ADY Mobile" tətbiqi üzərindən), həm də dəmiryol kassalarında tam şəffaf şəkildə həyata keçirilir:

"ADY-də 2024-cü ilin noyabr ayından tətbiq edilən dinamik qiymət siyasətinə əsasən, sərnişinlər biletləri 25-30 gün əvvəl aldıqda daha sərfəli qiymətlərdən yararlana bilirlər. Bu həm sərnişinlərin səfərlərini planlaşdırmasını asanlaşdırır, həm də ADY tərəfindən tələbatın vaxtında müəyyənləşdirilməsinə və buna uyğun tədbirlər görülməsinə, məsələn, əlavə reyslərin təyin edilməsi və ya qatara əlavə vaqon qoşulmasına imkan verir.

Bilet satışı hər zaman 30 günlük dövrü əhatə edir. Yəni hər gün növbəti 30-cu gün üçün yeni biletlər satışa çıxarılır. Bundan əvvəl kassalarda və onlayn sistemdə satış prosesi saat 00:30-dan sonra aktiv olurdu. Həmin saatdan etibarən yüklənməni nəzərə alaraq, artıq biletlər hər növbəti 30-cu gün üçün fərqli saatlarda sistemdə əks olunur.

Hazırda Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə tələbat çox yüksək olduğundan biletlər satışa çıxarılandan qısa müddət ərzində satılır. Ona görə də sərnişinlərimizə səyahət tarixinə uyğun biletləri mütəmadi olaraq yoxlamağı tövsiyə edirik".

A.Fərəcov vurğulayıb ki, sərnişin tələbatını qarşılamaq məqsədilə 11 iyundan etibarən Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə qatarlara əlavə vaqon qoşulub və müvafiq olaraq satışa yeni biletlər təqdim edilib:

"Hazırda qarşıdakı 30 günlük dövr üçün Azərbaycandan Gürcüstana olan reyslər üzrə biletlərin böyük əksəriyyəti, Gürcüstandan Azərbaycana olan reyslər, o cümlədən əlavə satışa çıxarılan bütün biletlər də qısa müddətdə satılıb. Bildiyiniz kimi, mövcud qaydaya əsasən, xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycanı quru yolla tərk etməsinə məhdudiyyət yoxdur. Lakin Azərbaycana girişə yalnız təyyarə və qatarla icazə verilir ki, bu da Gürcüstandan Azərbaycana qatar reysləri üzrə biletlərə kütləvi tələbatın yaranmasına səbəb olur".

Paylaş:
137

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Cəmiyyət

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Cəmiyyət

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Cəmiyyət

Fərhad Məmmədov: Fransa böyük güc olsa da, Azərbaycana qarşı istədiyi nəticəni əldə edə bilmir 

Cəmiyyət

Ziya Bünyadov prospektində qəza: yaralı sürücü avtomobildən çıxarıldı

Bakı–Naxçıvan reysləri ləğv edilib

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda 200 tələbənin vəfat etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara rəsmi reaksiya verilib

Vilyam Hacıyevin oğluna hədiyyə etdiyi “Range Rover” satıldı

Yevlax sakini Yuxarı Qarabağ su kanalında batıb

Mərdəkanda dənizdə boğulan gənclərin son görüntüləri - VİDEO - YENİLƏNİB 2

Son xəbərlər

Mateus Kamilio: “Nazim Sadıxovla döyüşün vaxtından əvvəl başa çatacağını düşünürəm”

Bu gün, 14:27

Ziya Bünyadov prospektində qəza: yaralı sürücü avtomobildən çıxarıldı

Bu gün, 13:41

Bakı–Naxçıvan reysləri ləğv edilib

Bu gün, 13:12

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Bu gün, 13:08

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Bu gün, 13:06

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Bu gün, 12:57

Dövlət məktəblərində direktor vakansiyaları: elektron qeydiyyat tarixləri açıqlandı

Bu gün, 12:40

Fərhad Məmmədov: Fransa böyük güc olsa da, Azərbaycana qarşı istədiyi nəticəni əldə edə bilmir 

Bu gün, 12:20

Deputat: Azərbaycan regionda sülh təşəbbüsləri ilə çıxış edən əsas aktorlardandır

Bu gün, 12:02

Fariz İsmayılzadə: Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirakı “orta güc” statusunu təsdiqləyir 

Bu gün, 11:53

Xaçmazda evlərdən 50 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 11:35

Bakıda 11-ci “Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumu” keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:26

Dövlət başçısı: İƏT-in ardıcıl dəstəyini daim hiss etmişik

Bu gün, 11:20

Rusif Hüseynov: Azərbaycanın “orta güc” narrativi artıq rəsmi səviyyədə formalaşıb

Bu gün, 11:09

Prezident: İslam dəyərlərinin qorunmasına Azərbaycanda həmişə böyük önəm verilib

Bu gün, 11:07

İlham Əliyev İƏT Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:00

Eldar Namazov: Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı mövqeyə malikdir

Bu gün, 10:49

FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 10:43

Fərid Şəfiyev: Azərbaycan “orta güc” kimi mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 10:40

Ağcabədidə 7 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 10:37
Bütün xəbərlər