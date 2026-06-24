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Cəmiyyət

Məhkum edilən şəxsin vaxtilə gizlədiyi silah tapılıb

16:12 - Bu gün
Məhkum edilən şəxsin vaxtilə gizlədiyi silah tapılıb

Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə əməliyyat keçirib.

1news.az xəbər verir ki, bu bnarədə Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib.

Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin cəzaçəkmə müəssisəsində cəza çəkən məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən boş torpaq sahəsində basdırılaraq gizlədilmiş 1 ədəd "Kalaşnikov" markalı odlu silah, ona məxsus 1 ədəd daraq və 9 ədəd güllə aşkar edilərək götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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