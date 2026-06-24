 Azərbaycanda həbs edilən Türkmənistan vətəndaşı Qırğızıstana təhvil verilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda həbs edilən Türkmənistan vətəndaşı Qırğızıstana təhvil verilib

First News Media17:15 - Bu gün
Azərbaycanda həbs edilən Türkmənistan vətəndaşı Qırğızıstana təhvil verilib

Bakıda həbs edilən Türkmənistan vətəndaşı Qırğızıstana təhvil verilib.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, 1999-cu il təvəllüdlü Türkmənistan vətəndaşı Aqamuhammet Annaberdiyevin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün verilməsinə dair Qırğız Respublikası Baş Prokurorluğunun vəsatəti Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən təmin edilib.

Qırğızıstanda külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq cinayətinin törədilməsində təqsirləndirilərək, beynəlxalq axtarışa elan edilmiş A.Annaberdiyev 2026-cı ilin aprel ayında Azərbaycanda müəyyən edilərək saxlanılıb, barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

"Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" 07.10.2002-ci il tarixli Konvensiyaya əsasən təqsirləndirilən şəxsin ekstradisiyası haqqında qərar qəbul edilərək, sonuncu Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Qırğız Respublikasının səlahiyyətli orqanına təhvil verilib.

Paylaş:
101

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Siyasət

TBMM sədri: Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında qalıcı və yekun sülh əldə olunacaq - VİDEO

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov Polşaya işgüzar səfərə gedib

Cəmiyyət

İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

ADY: Yevlax–Bərdə dəmir yolu xəttində yenidənqurma işləri davam edir

“Azericard”dan bank hesablarından yaranmış problemlə bağlı AÇIQLAMA

Azərbaycanda həbs edilən Türkmənistan vətəndaşı Qırğızıstana təhvil verilib

DSX-dən uğurlu əməliyyat: narkotik daşıyan PUA zərərsizləşdirildi

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

2026-cı ilin əvvəlindən rəsmiləşdirilən nəqliyyat vasitələrinin sayı açıqlandı: ən çox hansı mühərrikli avtomobillər olub? 

Füzulidə 15 yaşlı yeniyetmə su kanalında boğuldu

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

"Avtovağzal" metrostansiyasından Bakının mərkəzinə birbaşa gəlmək mümkün olacaq - VİDEO

Son xəbərlər

İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 17:48

ADY: Yevlax–Bərdə dəmir yolu xəttində yenidənqurma işləri davam edir

Bu gün, 17:39

“Azericard”dan bank hesablarından yaranmış problemlə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 17:17

Azərbaycanda həbs edilən Türkmənistan vətəndaşı Qırğızıstana təhvil verilib

Bu gün, 17:15

TBMM sədri: Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında qalıcı və yekun sülh əldə olunacaq - VİDEO

Bu gün, 17:08

DSX-dən uğurlu əməliyyat: narkotik daşıyan PUA zərərsizləşdirildi

Bu gün, 17:01

Asu Almabayev: “Ən yaxşı döyüşçü olduğumu deməyəcəyəm, hər şeyi döyüş göstərəcək”

Bu gün, 16:43

Ceyhun Bayramov Polşaya işgüzar səfərə gedib

Bu gün, 16:41

Numan Kurtulmuş: İslam dünyasında birlik və əməkdaşlıq gücləndirilməlidir

Bu gün, 16:40

Rafael Fiziyev: “Bu gün özümə güvənirəm, irəli çıxıb bacardığım hər şeyi göstərəcəyəm”

Bu gün, 16:29

AZAL-ın kommersiya direktoru: İlk Airbus A321neo təyyarəsinin qəbulu aviaşirkətin tarixində yeni səhifə açır

Bu gün, 16:23

Məhkum edilən şəxsin vaxtilə gizlədiyi silah tapılıb

Bu gün, 16:12

Saxta içkilər və sənədsiz toyuq məhsulları satışdan çıxarıldı

Bu gün, 16:01

“Möhtəşəm, etibarlı, dövlət üçün faydalı”: “AZAL” kapitanı yeni “Airbus A321neo” haqqında danışdı - FOTO

Bu gün, 15:36

Nazim Sadıxov: “Hər döyüşə gətirdiyim əsas xüsusiyyət hazırlıqlı amansızlıqdır”

Bu gün, 15:31

“Lankaran”: AZAL ilk “Airbus A321neo” təyyarəsini təhvil aldı - FOTO

Bu gün, 15:15

İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 15:09

Vüsal Qurbanov: icbari sığorta qaydalarında dəyişikliklər üzərində işlər görülür

Bu gün, 15:00

Mateus Kamilio: “Nazim Sadıxovla döyüşün vaxtından əvvəl başa çatacağını düşünürəm”

Bu gün, 14:27

Ziya Bünyadov prospektində qəza: yaralı sürücü avtomobildən çıxarıldı

Bu gün, 13:41
Bütün xəbərlər