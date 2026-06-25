Avro, tl, rubl bahalaşdı - Həftənin son valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az məlumatına görə, iyunun 25-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0365 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,2735 manatadək ucuzlaşıb, avro isə 1,9324 manatadək bahalaşıb.
|
Valyuta
|
Kod
|
Kurs
|
1 ABŞ dolları
|
USD
|
1,7
|
1 Avro
|
EUR
|
1,9324
|
1 Avstraliya dolları
|
AUD
|
1,1733
|
1 Belarus rublu
|
BYN
|
0,6035
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
AED
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
KRW
|
0,11
|
1 Çexiya kronu
|
CZK
|
0,0797
|
1 Çin yuanı
|
CNY
|
0,2499
|
1 Danimarka kronu
|
DKK
|
0,2585
|
1 Gürcüstan larisi
|
GEL
|
0,6424
|
1 Honq Konq dolları
|
HKD
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
INR
|
0,018
|
1 Britaniya funt sterlinqi
|
GBP
|
2,2412
|
1 İsveç kronu
|
SEK
|
0,1746
|
1 İsveçrə frankı
|
CHF
|
2,096
|
1 İsrail şekeli
|
ILS
|
0,5709
|
1 Kanada dolları
|
CAD
|
1,1946
|
1 Küveyt dinarı
|
KWD
|
5,4922
|
100 Qazaxıstan tengəsi
|
KZT
|
0,3496
|
1 Qətər Realı
|
QAR
|
0,4664
|
1 Qırğızıstan somu
|
KGS
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
HUF
|
0,5437
|
1 Moldova leyi
|
MDL
|
0,0965
|
1 Norveç kronu
|
NOK
|
0,1727
|
100 Özbəkistan somu
|
UZS
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
PKR
|
0,611
|
1 Polşa zlotısı
|
PLN
|
0,4508
|
1 Rumıniya leyi
|
RON
|
0,369
|
100 Rusiya rublu
|
RUB
|
2,2735
|
1 Serbiya dinarı
|
RSD
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
SGD
|
1,3111
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
SAR
|
0,4528
|
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|
xdr
|
2,2999
|
1 Türkiyə lirəsi
|
TRY
|
0,0365
|
1 Türkmənistan manatı
|
TMT
|
0,4857
|
1 Ukrayna qrivnası
|
UAH
|
0,0379
|
100 Yaponiya yeni
|
JPY
|
1,0509
|
1 Yeni Zelandiya dolları
|
NZD
|
0,9602
|
1 Qızıl
|
XAU
|
6794,7385
|
1 Gümüş
|
XAG
|
97,8968
|
1 Platin
|
XPT
|
2674,9585
|
1 Palladium
|
XPD
|
1999,9225