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İqtisadiyyat

Avro, tl, rubl bahalaşdı - Həftənin son valyuta məzənnələri

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
Avro, tl, rubl bahalaşdı - Həftənin son valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az məlumatına görə, iyunun 25-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0365 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,2735 manatadək ucuzlaşıb, avro isə 1,9324 manatadək bahalaşıb.

Valyuta

Kod

Kurs

1 ABŞ dolları

USD

1,7

1 Avro

EUR

1,9324

1 Avstraliya dolları

AUD

1,1733

1 Belarus rublu

BYN

0,6035

1 BƏƏ dirhəmi

AED

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,11

1 Çexiya kronu

CZK

0,0797

1 Çin yuanı

CNY

0,2499

1 Danimarka kronu

DKK

0,2585

1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6424

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2168

1 Hindistan rupisi

INR

0,018

1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

2,2412

1 İsveç kronu

SEK

0,1746

1 İsveçrə frankı

CHF

2,096

1 İsrail şekeli

ILS

0,5709

1 Kanada dolları

CAD

1,1946

1 Küveyt dinarı

KWD

5,4922

100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

0,3496

1 Qətər Realı

QAR

0,4664

1 Qırğızıstan somu

KGS

0,0194

100 Macarıstan forinti

HUF

0,5437

1 Moldova leyi

MDL

0,0965

1 Norveç kronu

NOK

0,1727

100 Özbəkistan somu

UZS

0,0141

100 Pakistan rupisi

PKR

0,611

1 Polşa zlotısı

PLN

0,4508

1 Rumıniya leyi

RON

0,369

100 Rusiya rublu

RUB

2,2735

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0165

1 Sinqapur dolları

SGD

1,3111

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0,4528

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,2999

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,0365

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

0,0379

100 Yaponiya yeni

JPY

1,0509

1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

0,9602

1 Qızıl

XAU

6794,7385

1 Gümüş

XAG

97,8968

1 Platin

XPT

2674,9585

1 Palladium

XPD

1999,9225

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