 Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

Qafar Ağayev16:42 - Bu gün
Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

Azərbaycan Ordusu maddi-texniki təminatına müasir silah, texnologiyalarına, döyüş hazırlığına, şəxsi heyətin peşəkarlığına görə regionun ən güclü ordularından biridir.

1news.az xəbər verir ki, bunu müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun buraxılış mərasimində deyib.

Onun sözlərinə görə, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ordu quruculuğu siyasətini Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir:

"Ali Baş Komandan İlham Əliyevin "Bizim ordumuz bizim qürurumuzdur" - fikirləri öz təsdiqini tapmış həqiqətdir. Bu, dövlətimizin hərbi gücünün göstəricisi, Azərbaycan Ordusuna olan inamın nümunəsidir. 2026-cı ildə Azərbaycan Ordusunun qələbə qazandığı 44 günlük Vətən müharibəsinin 6-cı ili tamam olur. Bu, təkcə hərbi üstünlük deyil, milli birliyimizin, dövlətçiliyimizin, Ali Baş Komandanın siyasi iradəsinin və ordumuzun peşəkarlığının təntənəsi idi".

Zakir Həsənov əlavə edib ki, bu gün məzun olan hər bir kursant xidmət yerindən aslı olmayaraq öz sahəsinin lideri olmalıdır:

"Siz gələcəyin rəisləri, komandirləri olacaqsınız. Hərbi Tibb fakültəsinin məzunları isə yalnız peşəkar hərbi həkimlər deyil, eyni zamanda, hər bir döyüşçünün həyatını qoruyan fədakar zabitlərdir. Zabitlərin yüksək səviyyədə hazırlanmasında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin rolunu da qeyd etmək istəyirəm. Mən buna görə onlara təşəkkürümü bildirirəm. Bu gün məzunların arasında tərəfdaş, dost Qırğızıstan və Tacikistandan gələn kursantlar da var. Onlar burada sahib olduqları bilik və bacarıqlarını ölkələrində tətbiq etməklə yanaşı, ölkələr arasında dostluğu daha da möhkəmləndirəcəklər".

Paylaş:
167

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Cəmiyyət

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Siyasət

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Cəmiyyət

Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

Cəmiyyət

Xidməti parklanma məntəqələrinin yaradılmasına başlanılıb - FOTO

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Həftəsonu hava yağıntılı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

TƏBİB media ilə açıq dialoq formatında görüş keçirib - FOTO

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Füzulidə 15 yaşlı yeniyetmə su kanalında boğuldu

Köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - FOTO

Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti AÇIQLANDI

Mərdəkanda dənizdə boğulan gənclərin son görüntüləri - VİDEO - YENİLƏNİB 2

Son xəbərlər

Aksizli məhsulların dövriyyəsinə nəzarət gücləndirilir

Bu gün, 20:48

Azərbaycanla Qazaxıstan elektron icazə sisteminə tam keçid barədə razılığa gəlib

Bu gün, 17:52

XİN: Ermənistanla sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməlidir

Bu gün, 17:51

Xidməti parklanma məntəqələrinin yaradılmasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 17:42

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Bu gün, 17:34

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Bu gün, 17:20

Həftəsonu hava yağıntılı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:16

TƏBİB media ilə açıq dialoq formatında görüş keçirib - FOTO

Bu gün, 17:09

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:56

Ceyhun Bayramov və Kuleba Azərbaycan–Ukrayna əməkdaşlığının cari gündəliyini müzakirə edib

Bu gün, 16:51

Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

Bu gün, 16:42

İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərini təltif edib

Bu gün, 16:29

Hüseyn Quliyev Azərbaycanın Özbəkistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb

Bu gün, 15:56

“AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 15:45

İrandan Rusiyaya gül kələmi aparan yük maşınında 90 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:41

Azərbaycan gəmilərlə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub

Bu gün, 15:32

Hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aludəçisi olması müəyyən edilib. 

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 14:36

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Bu gün, 14:26

Ceyhun Bayramov polşalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazı və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

Bu gün, 14:13
Bütün xəbərlər