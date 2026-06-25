 Həftəsonu hava yağıntılı olacaq - XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Həftəsonu hava yağıntılı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

First News Media17:16 - Bu gün
Həftəsonu hava yağıntılı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən həftəsonu ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, Xidmətin rəis müavini Gülnarə Abbasova bildirib ki, iyunun 26-sı günün ikinci yarısında Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacağı, 27-si axşamdan 28-i səhərədək isə leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Gecə saatlarında yağışın qısamüddətli intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Yağıntılı hava şəraitinin iyunun 28-i gündüz saatlarınadək davam edəcəyi gözlənilir. İyunun 28-də güclü şimal-qərb küləyi əsəcək.

“Azərbaycanın rayonlarında fasilələrlə müşahidə olunan yağıntılı hava şəraitinin iyunun 29-dək davam edəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında isə qısamüddətli daşqın və sel hadisələrinin baş verəcəyi ehtimal olunur”.

G.Abbasovanın sözlərinə görə, ölkə ərazisində gözlənilən yağıntılı və qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı yenilənmiş məlumatlar mütəmadi olaraq ictimaiyyətə təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən sabah isə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 19-23° isti, gündüz 26-31° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-80 %, gündüz 55-60 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 19-22° isti, gündüz 28-33° isti, dağlarda gecə 9-14° isti, gündüz 17-22°, bəzi yerlərdə 24-26° isti olacaq.

Paylaş:
226

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Cəmiyyət

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Siyasət

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Cəmiyyət

Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

Cəmiyyət

Xidməti parklanma məntəqələrinin yaradılmasına başlanılıb - FOTO

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Həftəsonu hava yağıntılı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

TƏBİB media ilə açıq dialoq formatında görüş keçirib - FOTO

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

“VAZ” dərəyə yuvarlandı - Sürücü öldü, 3 sərnişin yaralandı

Mərdəkanda dənizdə boğulan gənclərin son görüntüləri - VİDEO - YENİLƏNİB 2

Füzulidə 15 yaşlı yeniyetmə su kanalında boğuldu

"Avtovağzal" metrostansiyasından Bakının mərkəzinə birbaşa gəlmək mümkün olacaq - VİDEO

Son xəbərlər

Aksizli məhsulların dövriyyəsinə nəzarət gücləndirilir

Bu gün, 20:48

Azərbaycanla Qazaxıstan elektron icazə sisteminə tam keçid barədə razılığa gəlib

Bu gün, 17:52

XİN: Ermənistanla sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməlidir

Bu gün, 17:51

Xidməti parklanma məntəqələrinin yaradılmasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 17:42

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Bu gün, 17:34

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Bu gün, 17:20

Həftəsonu hava yağıntılı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:16

TƏBİB media ilə açıq dialoq formatında görüş keçirib - FOTO

Bu gün, 17:09

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:56

Ceyhun Bayramov və Kuleba Azərbaycan–Ukrayna əməkdaşlığının cari gündəliyini müzakirə edib

Bu gün, 16:51

Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

Bu gün, 16:42

İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərini təltif edib

Bu gün, 16:29

Hüseyn Quliyev Azərbaycanın Özbəkistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb

Bu gün, 15:56

“AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 15:45

İrandan Rusiyaya gül kələmi aparan yük maşınında 90 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:41

Azərbaycan gəmilərlə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub

Bu gün, 15:32

Hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aludəçisi olması müəyyən edilib. 

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 14:36

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Bu gün, 14:26

Ceyhun Bayramov polşalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazı və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

Bu gün, 14:13
Bütün xəbərlər