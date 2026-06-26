 Kamaləddin Qafarov: “Milli Ordumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü  tam şəkildə bərpa etdi” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Milli Ordumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü  tam şəkildə bərpa etdi”

First News Media11:00 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Milli Ordumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü  tam şəkildə bərpa etdi”

“Azərbaycan xalqı artıq altıncı ildir ki, 26 iyun – Silahlı Qüvvələr Gününü qalib xalq kimi böyük qürur və təntənə ilə qeyd edir”.

Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə 1news.az-a verdiyi açıqlamasında bildirib.

O, qeyd edib ki, Azərbaycanın milli ordu quruculuğu tarixinin ən mühüm səhifələri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. “Məhz 1969-cu ildə Ulu Öndərin respublika rəhbərliyinə gəlməsindən sonra ölkəmizdə peşəkar hərbi kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilməyə başlandı. Bu istiqamətdə atılan ən mühüm addımlardan biri  1971-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin yaradılması oldu. O dövrün siyasi reallıqlarını nəzərə alsaq, SSRİ-nin ən qüdrətli çağında Azərbaycanda milli hərbi məktəbin yaradılmasına nail olmaq olduqca mürəkkəb və məsuliyyətli məsələ idi. Bu baxımdan həmin qərar uzaqgörən dövlətçilik düşüncəsinin təzahürü kimi qiymətləndirilməlidir. Tarix göstərdi ki, bu addım Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi və milli ordusunun formalaşması üçün möhkəm təməl yaradıb. Müstəqilliyin bərpasından sonra Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Lisey ölkənin hərbi kadr potensialının formalaşmasında mühüm rol oynadı və ordu quruculuğunun əsas dayaqlarından birinə çevrildi. Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycanda ordu quruculuğunun ən mühüm və həlledici mərhələləri məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır”.       

Millət vəkili bildirib ki, 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət quruculuğu ilə yanaşı, ordu quruculuğu sahəsini də prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirdi: “Ümummilli Liderin hakimiyyətə qayıdışından sonra qısa müddət ərzində Silahlı Qüvvələrin formalaşdırılması istiqamətində genişmiqyaslı islahatlar həyata keçirildi, müxtəlif qoşun növlərinin təşkili sürətləndirildi, hərbi idarəetmə sistemi təkmilləşdirildi və müasir qanunvericilik bazası yaradıldı. Ulu Öndərin 22 may 1998-ci il tarixli Fərmanına əsasən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Əlahiddə Azərbaycan Korpusunun yaradıldığı 26 iyun tarixi Silahlı Qüvvələr Günü elan edildi və həmin tarixdən etibarən bu gün dövlət bayramı kimi qeyd olunur. Hazırda Azərbaycan Ordusu keçdiyi inkişaf yolu nəticəsində regionun ən güclü və peşəkar silahlı qüvvələrindən birinə çevrilib. 2003-cü ildən sonra Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilərək yeni mərhələyə yüksəldildi. Dövlət başçısının diqqət və qayğısı nəticəsində ordunun maddi-texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirildi, hərbi qulluqçuların peşəkarlığının artırılması, onların döyüş hazırlığının və mənəvi-psixoloji durumunun gücləndirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanıldı. Ordumuzun ən müasir silah və texnika ilə təmin olunması istiqamətində ardıcıl addımlar atıldı. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan hərbi sənaye kompleksi bu gün minlərlə adda hərbi təyinatlı məhsul istehsal etmək imkanına malikdir. Azərbaycanın müdafiə sənayesinin məhsulları dünyanın nüfuzlu beynəlxalq sərgilərində nümayiş etdirilir. Bu isə ölkəmizin öz ordusunu zəruri silah, sursat və hərbi texnika ilə təmin etmək imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirib. Azərbaycan Ordusu öz gücünü ilk növbədə 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində nümayiş etdirdi. Ermənistanın hərbi təxribatlarına cavab olaraq həyata keçirilən uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində düşmənə ciddi zərbə vuruldu və işğal altında olan ərazilərimizin bir hissəsi azad edildi. İki il sonra, 2018-ci ildə əldə olunan Günnüt zəfəri də ordumuzun peşəkarlığını və yüksək döyüş qabiliyyətini bir daha nümayiş etdirdi. Nəhayət, 2020-ci il sentyabrın 27-də Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə başlayan Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusu 44 gün ərzində möhtəşəm qələbə qazanaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünün böyük hissəsini bərpa etdi. 2023-cü ildə həyata keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində isə Azərbaycanın dövlət suverenliyi bütün ərazilərində tam təmin olundu. Qəhrəman hərbçilərimizin göstərdikləri şücaət, şəhidlərimizin müqəddəs qanı bahasına əldə edilən bu tarixi nailiyyətlər Azərbaycan xalqının şanlı Zəfər salnaməsini formalaşdırdı və ölkəmizin gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi”.

Paylaş:
147

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günüdür

Cəmiyyət

Sabah Bakıda leysan gözlənilir

Siyasət

Türkiyə MN Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunu təbrik edib

Siyasət

Türkiyə MN Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib

Kamaləddin Qafarov: “Milli Ordumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü  tam şəkildə bərpa etdi”

XİN: Ermənistanla sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməlidir

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Azərbaycana gəlir

Çingiz Əsgərov: Avropa Məhkəməsinin qərarı ədalətsiz, qərəzli və beynəlxalq hüququn müddəalarına ziddir

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 408 ton gübrə yola salınıb - FOTO

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycana səfərə gəlib

Son xəbərlər

DİN: İtkin düşən 6 nəfər tapılıb

Bu gün, 15:22

Hava ilə bağlı növbəti xəbərdarlıq: Leysan, dolu və sel təhlükəsi

Bu gün, 14:53

Nəsimi rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:39

Naxçıvanda yeniyetmə cüdoçu vəfat edib

Bu gün, 14:02

Sabah Bakıda leysan gözlənilir

Bu gün, 13:42

Türkiyə MN Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:27

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:12

Bakıda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə keçirilən yürüşlər başa çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:50

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 12:34

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 61 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:19

İstisuda dağlıq-meşəlik ərazidə itkin düşən 8 nəfər xilas edilib

Bu gün, 11:56

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində leysan yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:38

Lənkəranda 26 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 11:23

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 11:13

Kamaləddin Qafarov: “Milli Ordumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü  tam şəkildə bərpa etdi”

Bu gün, 11:00

Azərbaycandan Ermənistana 18 vaqon benzin və 8 vaqon dizel yanacağı göndərilib

Bu gün, 10:57

Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunu təbrik edib

Bu gün, 10:40

AZAL təyyarə parkına ilk yeni nəsil “Airbus A321neo”nu əlavə edib - FOTO - VIDEO

Bu gün, 10:29

Bakı və bölgələrdə narkotik əməliyyatı: 46 kq narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Bu gün, 09:44

Yaponiyada 5,8 maqnitudada zəlzələ baş verib

Bu gün, 09:31
Bütün xəbərlər