 Türkiyə MN Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Türkiyə MN Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib

First News Media13:27 - Bu gün
Türkiyə MN Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi (MN) Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib.

Təbrikdə deyilir:

"Azərbaycanı Silahlı Qüvvələrinin 108-ci ildönümü münasibəti ilə təbrik edirik. Ölkənin sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün gecə-gündüz xidmət edən qəhrəman Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini salamlayırıq. Hər zaman tək ürək, tək yumruq olmağa davam edəcəyik".

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