Türkiyə MN Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi (MN) Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib.
Təbrikdə deyilir:
"Azərbaycanı Silahlı Qüvvələrinin 108-ci ildönümü münasibəti ilə təbrik edirik. Ölkənin sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün gecə-gündüz xidmət edən qəhrəman Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini salamlayırıq. Hər zaman tək ürək, tək yumruq olmağa davam edəcəyik".
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