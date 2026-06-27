 Bakı–Naxçıvan təyyarə reysləri ildırımlı hava şəraitinə görə ləğv edilib | 1news.az | Xəbərlər
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Bakı–Naxçıvan təyyarə reysləri ildırımlı hava şəraitinə görə ləğv edilib

First News Media14:19 - Bu gün
Bakı–Naxçıvan təyyarə reysləri ildırımlı hava şəraitinə görə ləğv edilib

Azərbaycan Hava Yollarının (AZAL) 27 iyun 2026-cı il tarixinə planlaşdırılan Bakı–Naxçıvan reysləri Naxçıvan aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti səbəbindən ləğv edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimdə icra edilməyə davam edəcək.

AZAL-da bütün qərarlar sərnişinlərin və ekipajın təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə qəbul edilir və beynəlxalq aviasiya təhlükəsizliyi standartlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir.

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