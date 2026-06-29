 Avant Nova-da cəmi 15% ilkin ödənişlə mənzil sahibi olun - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Avant Nova-da cəmi 15% ilkin ödənişlə mənzil sahibi olun - FOTO

First News Media17:11 - Bu gün
Avant Nova-da cəmi 15% ilkin ödənişlə mənzil sahibi olun - FOTO

Avant Nova və ABB yay mövsümünə özəl yeni ipoteka kampaniyasına start verib.

Kampaniya çərçivəsində alıcılar Yasamal rayonunda yerləşən Avant Nova yaşayış kompleksindən mənzili daha əlverişli şərtlərlə əldə edə bilərlər.

Xüsusi kampaniya çərçivəsində mənzil almaq istəyənlər üçün cəmi 15% ilkin ödəniş, 10 ilə qədər kredit müddəti, sənədlərin birbaşa satış ofisində banka getmədən yoxlanılmasıqısa müddətdə kredit rəsmiləşdirilməsi imkanı yaradılıb. Kampaniya çərçivəsində bu şərtlər bütün mənzillərə şamil edilir.

Yasamal rayonunda, İnşaatçılar metro stansiyasına cəmi 10 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Avant Nova müasir memarlığı, rahat infrastrukturu və funksional mənzil planları ilə fərqlənən yaşayış layihələrindən biridir. Təklif olunan yeni kampaniya mənzil sahibi olmaq istəyən ailələr üçün maliyyə yükünü azaltmaqla daha əlverişli alış imkanı yaradır. Bu təklif xüsusilə ilk dəfə mənzil almağı planlaşdıran ailələr və sərfəli maliyyələşmə imkanlarından yararlanmaq istəyənlər üçün əhəmiyyətli fürsət yaradır.

Avant Nova sakinlərinə müasir yaşayış standartlarına uyğun layihələndirilmiş mənzillər, abad həyət, yaşıllıq zonaları, yeraltı avtodayanacaq və gündəlik həyatı daha komfortlu edən infrastruktur təqdim edir.

Layihədə fərqli həyat tərzinə və ehtiyaclara uyğun mənzil seçimləri təqdim olunur. 53,94 kv.m sahəyə malik kompakt mənzillər ilk evini alan gənc ailələr və gənc mütəxəssislər üçün ideal seçim olduğu halda, 108 kv.m sahəyə qədər geniş mənzillər daha böyük ailələrin rahat və komfortlu yaşayışı üçün nəzərdə tutulub.

Maraqlanan şəxslər fərdi məsləhət və ipoteka hesablaması üçün Avant Nova satış ofisinə müraciət edə və ya *0241 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Satış ofisinə gəlmək istəyən müştərilər əvvəlcədən görüş vaxtı da rezervasiya edə bilərlər.

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