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Cəmiyyət

Evdən çörək almaq üçün çıxdı, geri qayıtmadı

First News Media09:19 - Bu gün
Evdən çörək almaq üçün çıxdı, geri qayıtmadı

Sumqayıtda 20 yaşlı qız itkin düşüb.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yaşayan 2006-cı il təvəllüdlü Aysel Rüstəmli iyunun 28-i saat 17:00 radələrində yaşadığı evdən çörək almaq məqsədilə çıxaraq naməlum istiqamətdə gedib və bir daha geri qayıtmayıb.

Yaxınları onun itkin düşməsi barədə polisə müraciət ediblər.

Ayseli görənlərdən Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2-ci Polis Bölməsinə məlumat vermələri xahiş olunur.

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