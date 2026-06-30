 Bu hallarda saytlara giriş məhdudlaşdırılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu hallarda saytlara giriş məhdudlaşdırılacaq

First News Media13:57 - Bu gün
Bu hallarda saytlara giriş məhdudlaşdırılacaq

İnternet informasiya ehtiyatına müraciətin müvəqqəti məhdudlaşdırılacağı halların siyahısı genişləndiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirə olunan "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Mövcud qanunvericiliyə görə, internet informasiya ehtiyatının və onun domen adının sahibi və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsinin istifadəçisi həmin informasiya ehtiyatında (informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində) aşağıdakı yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsinə yol verməməlidir:

- narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının hazırlanma və ya istifadə üsulları və qaydası, onların qanunsuz əldə edilməsi yerləri, habelə tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin kultivasiya yerləri və ya üsulları barədə məlumatlar;

- pornoqrafiyaya, o cümlədən uşaq pornoqrafiyasına aid məlumatlar;

- kütləvi nümayiş etdirildiyi halda ictimai mənəviyyatı təhqir edən, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlərin edilməsinə, yəni əxlaqsız ifadələrin səsləndirilməsinə və ya belə məzmun təəssüratı yaradan jestlərin edilməsinə, yaxud insan bədəninin hissələrinin əxlaq normalarına və milli-mənəvi dəyərlərə zidd formada göstərilməsinə dair məlumatlar;

- qumar və digər qanunsuz mərc oyunlarının təşkilinə və həmin oyunlarda iştiraka təhrik edən məlumatlar ("Lotereyalar haqqında" Qanunla müəyyən edilmiş qaydada keçirilən lotereyalar, "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Qanunla müəyyən edilmiş qaydada keçirilən idman mərc oyunları və "Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində süni torpaq sahələrinin yaradılması haqqında" Qanunla müəyyən edilmiş qaydada təşkil edilən və keçirilən kazino oyunları barədə məlumatlar istisna olmaqla);

- intiharı problemlərin həlli üsulu qismində təbliğ edən, intihara bəraət qazandıran, onu əsaslandıran və ya törədilməsinə təhrik edən, intiharın törədilməsi üsullarını izah edən və ya qrup şəklində bir neçə şəxsin intihar etməsini təşkil etmək məqsədi ilə yayılan məlumatlar;

- "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" Qanuna uyğun olaraq müvafiq yaş kateqoriyasına uyğun işarələnməmiş kino, televiziya və videofilmlər, o cümlədən animasiya filmləri, kompüter və digər elektron oyunlar ("Universal" yaş kateqoriyasına aid olanlar istisna olmaqla);
təhqir və ya böhtan xarakteri daşıyan, habelə şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozan məlumatlar;

- insanların həyat və sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının törədilməsi, ictimai təhlükəsizliyin kütləvi şəkildə pozulması, həyat təminatı obyektlərinin, maliyyə, nəqliyyat, rabitə, sənaye, energetika və sosial infrastruktur obyektlərinin fəaliyyətinin pozulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhdidini törədən yalan məlumatlar.
Qanun layihəsinə əsasən, yuxarıda göstərilən informasiyaların yerləşdirilməsi hallarında internet informasiya ehtiyatına və ya onun müvafiq hissəsinə müraciət müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı əsasında müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq.

Məlumat üçün bildirək ki, internet informasiya ehtiyatı dedikdə internet şəbəkəsində yaradılan, informasiyanın yayılması üçün istifadə olunan, müraciət edilməsi üçün domen adına və sahibi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş digər işarələnməyə malik olan informasiya ehtiyatı nəzərdə tutulur.

Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.

Paylaş:
100

Aktual

Cəmiyyət

Nazir: 20 min tam ştat müəllim vəzifəsi yaradılacaq

Cəmiyyət

Sabah bəzi ərazilərdə leysan və dolu gözlənilir - PROQNOZ

Cəmiyyət

Yeni binadan ev və ya obyekt alanların diqqətinə! – Ali Məhkəmədən yeni qərar

Cəmiyyət

Deputatlar məzuniyyətə çıxır - Tarix açıqlandı

Cəmiyyət

Göyçayda avtomobil su kanalına düşdü: FHN axtarışlara başladı- VİDEO

Ağcabədidə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alındı

Azərbaycan Türkmənistan və Suriyaya armud tədarük etməyə başlayıb

Bu hallarda saytlara giriş məhdudlaşdırılacaq

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndi, Xocavənd, Şuşa, Cəbrayıl, Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç karvanları çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bakıda müəmmalı hadisə: Ağır yaralı gənc motosikletlə qardaşının işlədiyi hotelə gəldi

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Son xəbərlər

Göyçayda avtomobil su kanalına düşdü: FHN axtarışlara başladı- VİDEO

Bu gün, 14:54

Ağcabədidə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alındı

Bu gün, 14:29

Azərbaycan Türkmənistan və Suriyaya armud tədarük etməyə başlayıb

Bu gün, 14:06

Bu hallarda saytlara giriş məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 13:57

Nazir: Rus bölməsində təhsilin daha üstün olması ilə bağlı fikirlər həqiqəti əks etdirmir

Bu gün, 13:48

Paşinyan Xameneinin vida mərasimində iştirak edəcək

Bu gün, 13:43

Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 13:28

İnternet informasiya ehtiyatının fəaliyyətinin müvəqqəti məhdudlaşdırılacağı yeni hallar müəyyənləşir

Bu gün, 13:24

Bu şəxslərə 3 il hər ay müavinət ödəniləcək

Bu gün, 13:20

Sabah bəzi ərazilərdə leysan və dolu gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:54

Ağdamda bədbəxt hadisə ölümə səbəb oldu

Bu gün, 12:43

Yeni binadan ev və ya obyekt alanların diqqətinə! – Ali Məhkəmədən yeni qərar

Bu gün, 12:40

Nazir: Bəzi siniflərdə 50-70 % şagird minimal standarlara cavab vermir

Bu gün, 12:24

Bakıda azyaşlı uşaq binadan yıxılıb

Bu gün, 12:23

Piyada keçidinə yaxınlaşarkən bunları edin – NİİM-dən sürücülərə çağırış - VİDEO

Bu gün, 12:14

Paytaxtın bu küçəsində asfaltlanma işləri aparılacaq

Bu gün, 12:08

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:53

Deputatlar məzuniyyətə çıxır - Tarix açıqlandı

Bu gün, 11:37

Emin Əmrullayev: Həftəyə 5–6 saat işləyən müəllimin nə şagirdə, nə də özünə xeyri var

Bu gün, 11:33

Yayın ən sevilən istiqamətlərini AZAL ilə kəşf edin: Bu il tətil üçün hara getməli?

Bu gün, 11:23
Bütün xəbərlər