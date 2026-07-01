Azərbaycan və İrlandiya diplomatik münasibətlərinin 30 illiyini qeyd edir
Bu gün Azərbaycanla İrlandiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümüdür.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin "X"dəki hesabında paylaşım olunub.
"Bu gün Azərbaycan Respublikası ilə İrlandiya Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının ildönümüdür. Azərbaycan və İrlandiya arasında diplomatik münasibətlərdə bu mühüm mərhələ münasibətilə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq", - paylaşımda qeyd olunur.
179