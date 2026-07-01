 Sürücülərə xəbərdarlıq: Paytaxt yollarında son vəziyyət | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sürücülərə xəbərdarlıq: Paytaxt yollarında son vəziyyət

First News Media08:58 - Bu gün
Sürücülərə xəbərdarlıq: Paytaxt yollarında son vəziyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

5. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
125

Aktual

Siyasət

Prezident İlham Əliyev Kanada Günü münasibətilə Luiza Arburu təbrik edib

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Yeni istiqamət, yeni imkanlar: Azərbaycan Hava Yolları Brüsselə birbaşa uçuşlara başlayır

Cəmiyyət

Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Cəmiyyət

DİM-dən imtahan verəcək abituriyentlərə XƏBƏRDARLIQ

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

1news.az-ın əməkdaşı "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin qalibi oldu

"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

FHN küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Azərbaycan XİN Cibutinin Müstəqillik Gününü təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Bakıda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə keçirilən yürüşlər başa çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

DİM-dən imtahan verəcək abituriyentlərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:15

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:11

1news.az-ın əməkdaşı "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin qalibi oldu

Bu gün, 14:53

"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:41

"İdrak" liseyində şagird müəllimi ona irad bildirdiyi üçün güllələyibmiş

Bu gün, 14:35

Nurlana Əliyeva vəfat edib

Bu gün, 14:31

Yeni istiqamət, yeni imkanlar: Azərbaycan Hava Yolları Brüsselə birbaşa uçuşlara başlayır

Bu gün, 14:14

1news.az müsabiqədə qalib oldu

Bu gün, 14:08

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yarməmməd Nuriyev Xaçmazda dəfn olunub

Bu gün, 13:50

Çap mediası subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 13:34

Ceyhun Salmanov və digərləri azadlığa buraxıldı

Bu gün, 13:26

Prokuror Ceyhun Salmanova 4 il iş istədi

Bu gün, 13:05

FHN Gəncədə təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:53

Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

DİN: Əməliyyatlar zamanı külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 12:28

Elgiz Əkbərin anası vəfat etdi

Bu gün, 12:09

Bəzi bölgələrdə intensiv yağıntı qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:51

Lerikdə 5 ton narkotik bitki məhv edilib

Bu gün, 11:41

İlham Əliyev Somali Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:27

Prezident İlham Əliyev Kanada Günü münasibətilə Luiza Arburu təbrik edib

Bu gün, 11:25
Bütün xəbərlər