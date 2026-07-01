 Prezident İlham Əliyev Kanada Günü münasibətilə Luiza Arburu təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Prezident İlham Əliyev Kanada Günü münasibətilə Luiza Arburu təbrik edib

First News Media11:25 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev Kanada Günü münasibətilə Luiza Arburu təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Kanadanın General-Qubernatoru Luiza Arbura təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli xanım General-Qubernator,

Kanada Günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram.

İnanıram ki, Azərbaycan ilə Kanada arasındakı əlaqələr xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcəkdir.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, xalqınıza daim firavanlıq və rifah arzulayıram".

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