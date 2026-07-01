 Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yarməmməd Nuriyev Xaçmazda dəfn olunub | 1news.az | Xəbərlər
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Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yarməmməd Nuriyev Xaçmazda dəfn olunub

First News Media13:50 - Bu gün
Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yarməmməd Nuriyev Xaçmazda dəfn olunub

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan şəhid Yarməmməd Maqsud oğlu Nuriyevin meyitinin qalıqları Xaçmaz rayonuna gətirilib.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, şəhidin nəşi Xaçmaz rayonunun Köhnə Xudat kəndində ailəsinə təhvil verilib.

Daha sonra Yarməmməd Nuriyevin meyitinin qalıqları kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində şəhidin doğmaları, rayonunun vəzifəli şəxsləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, Yarməmməd Nuriyev 1961-ci il dekabrın 29-da Xaçmaz rayonunun Köhnə Xudat kəndində anadan olub. O, 1993-cü ilin dekabr ayında Cəbrayıl istiqamətində şiddətli döyüşlər zamanı itkin düşüb.

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