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Cəmiyyət

Yeni qaydalar qüvvədə: Bu ünvanlarda parklanma ləğv edildi

First News Media17:19 - Bu gün
Yeni qaydalar qüvvədə: Bu ünvanlarda parklanma ləğv edildi

Paytaxtda tibb və sosial xidmət müəssisələrinə gələnlər üçün rahat şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
 
1news.az xəbər verir ki, daha 14 tibb və 2 sosial xidmət müəssisəsinin yanında minib-düşməni həyata keçirmək üçün yer və taksilər üçün duracaq təşkil olunub. Bu məqsədlə bəzi parklanma yerləri ləğv olunaraq 3.28 – "durmaq qadağandır”, "5.14” – "minik taksilərinin duracaq yeri” nişanları və xüsusi hərəkət zolağında məlumat lövhələri quraşdırılıb. 

Məhəmməd Xiyabani küçəsi, 39 nömrəli şəhər poliklinikasının yanı (minib-düşmə yeri və  taksi duracağı);

Məsud Davudoğlu küçəsi, 20 nömrəli uşaq poliklinikasının yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı); 

Müzəffər Həsənov küçəsi, 1 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanserin yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı); 

Abbas Səhhət küçəsi, Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı); 

Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Respublika Endokrinoloji Mərkəzin yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı);

Binəqədi şosesinin köməkçi yolu, Binəqədi Tibb Mərkəzinin yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı); 

Zaur Nudirəliyev küçəsi, 7 saylı Bakı "ASAN xidmət” mərkəzinin yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı);

Süleyman Rəhimov küçəsi, Dəmiryol Vağzalının qarşısı (minib-düşmə yeri);

Cavadxan küçəsi, 20 nömrəli şəhər poliklinikasının yanı (minib-düşmə yeri);

Səməd Vurğun küçəsi, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Stomatoloji Klinikasının yanı (minib-düşmə yeri);

Ceyhun Səlimov küçəsi, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Hospitalının yanı (minib-düşmə yeri);

Ziya Bünyadov və Atatürk prospektlərinin kəsişməsi, "İstanbul NS” Klinikasının yanı (minib-düşmə yeri);

Fətəli xan Xoyski və Koroğlu Rəhimov küçələrinin kəsişməsi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hərbi Hospitalının yanı (minib-düşmə yeri);

Fətəli xan Xoyski küçəsi, 5 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanasının yanı (avtobus zolağında minib-düşmə yeri); 

Tbilisi prospekti, Respublika Diaqnostika Mərkəzinin yanı (avtobus zolağında minib-düşmə yeri); 

Qafur Murad küçəsi (minib-düşmə yeri) və Ziya Bünyadov prospekti (avtobus zolağında minib-düşmə yeri) Daxili İşlər Nazirliyinin Hospitalının yanı. 

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