Yeni qaydalar qüvvədə: Bu ünvanlarda parklanma ləğv edildi
Paytaxtda tibb və sosial xidmət müəssisələrinə gələnlər üçün rahat şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
1news.az xəbər verir ki, daha 14 tibb və 2 sosial xidmət müəssisəsinin yanında minib-düşməni həyata keçirmək üçün yer və taksilər üçün duracaq təşkil olunub. Bu məqsədlə bəzi parklanma yerləri ləğv olunaraq 3.28 – "durmaq qadağandır”, "5.14” – "minik taksilərinin duracaq yeri” nişanları və xüsusi hərəkət zolağında məlumat lövhələri quraşdırılıb.
Məhəmməd Xiyabani küçəsi, 39 nömrəli şəhər poliklinikasının yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı);
Məsud Davudoğlu küçəsi, 20 nömrəli uşaq poliklinikasının yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı);
Müzəffər Həsənov küçəsi, 1 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanserin yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı);
Abbas Səhhət küçəsi, Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı);
Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Respublika Endokrinoloji Mərkəzin yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı);
Binəqədi şosesinin köməkçi yolu, Binəqədi Tibb Mərkəzinin yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı);
Zaur Nudirəliyev küçəsi, 7 saylı Bakı "ASAN xidmət” mərkəzinin yanı (minib-düşmə yeri və taksi duracağı);
Süleyman Rəhimov küçəsi, Dəmiryol Vağzalının qarşısı (minib-düşmə yeri);
Cavadxan küçəsi, 20 nömrəli şəhər poliklinikasının yanı (minib-düşmə yeri);
Səməd Vurğun küçəsi, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Stomatoloji Klinikasının yanı (minib-düşmə yeri);
Ceyhun Səlimov küçəsi, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Hospitalının yanı (minib-düşmə yeri);
Ziya Bünyadov və Atatürk prospektlərinin kəsişməsi, "İstanbul NS” Klinikasının yanı (minib-düşmə yeri);
Fətəli xan Xoyski və Koroğlu Rəhimov küçələrinin kəsişməsi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hərbi Hospitalının yanı (minib-düşmə yeri);
Fətəli xan Xoyski küçəsi, 5 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanasının yanı (avtobus zolağında minib-düşmə yeri);
Tbilisi prospekti, Respublika Diaqnostika Mərkəzinin yanı (avtobus zolağında minib-düşmə yeri);
Qafur Murad küçəsi (minib-düşmə yeri) və Ziya Bünyadov prospekti (avtobus zolağında minib-düşmə yeri) Daxili İşlər Nazirliyinin Hospitalının yanı.