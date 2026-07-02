 Gəncədə körpə qızdırmadan ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Gəncədə körpə qızdırmadan ölüb

First News Media09:19 - Bu gün
Gəncədə körpə qızdırmadan ölüb

Gəncədə körpə yüksək hərarətdən ölüb.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Daşkəsən rayon sakini təxminən 1 yaş 6 aylıq qız uşağı xəstəxanada vəfat edib.

Rayon sakini D. Murquzova ağır vəziyyətdə Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə gətirilib.

Onda ağır ürək və ağciyər çatışmazlığı əlamətləri olub.

Uşağa tibbi yardım göstərilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

İlkin məlumata görə, D. Murquzovanın yüksək hərarəti olub.

Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən qız several iflic xəstəsi olub.

Paylaş:
105

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyənin ədliyyə nazirini qəbul edib

Mövqe

Ursula fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

İqtisadiyyat

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Cəmiyyət

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Cəmiyyət

Son altı ayda Azərbaycanda qanunsuz ov edən 62 nəfər saxlanılıb

Azərbaycana Avropadan turist axını 8 % artıb

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reylər olacaq

Leyla Əliyeva Yevlaxda Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzinin regional bölməsinin açılışında iştirak edib

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

FHN küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bakıda müəmmalı hadisə: Ağır yaralı gənc motosikletlə qardaşının işlədiyi hotelə gəldi

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva “CandyFest” yay festivalını ziyarət edib və “Sehrli mirvari” su sirki şousunu izləyiblər - FOTO

Son xəbərlər

Son altı ayda Azərbaycanda qanunsuz ov edən 62 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:15

Ursula fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

Bu gün, 15:03

AMB 4 ödəniş təşkilatına çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:58

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Bu gün, 14:46

Azərbaycana Avropadan turist axını 8 % artıb

Bu gün, 14:26

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reylər olacaq

Bu gün, 13:37

Leyla Əliyeva Yevlaxda Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzinin regional bölməsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 13:21

Azərbaycan Polisinin yaranmasının 108-ci ildönümü qeyd olunub - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:59

Kiyevdə matəm elan edildi

Bu gün, 12:51

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Bu gün, 12:47

36 dərəcə isti, külək - 3 iyulun havası açıqlandı

Bu gün, 12:41

Taylandda 11 yaşlı uşaq sürdüyü yük maşını ilə 8 nəfəri öldürdü

Bu gün, 12:37

Gələn həftədən bağçalara elektron qəbul başlayır

Bu gün, 12:24

Bakıda daha iki yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:23

"Sabah" Avstriyada növbəti yoxlama matçını keçirəcək

Bu gün, 12:07

Bu ərazilərdə su olmayacaq

Bu gün, 11:50

Bakıda 10 avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirildi

Bu gün, 11:43

AmCham Azərbaycanın rəhbərliyində yeni təyinatlar: Birinci vitse-prezident və vitse-prezident seçildi

Bu gün, 11:35

"Arzum" ləqəbli bloqer məhkəmə zalından həbs edilib

Bu gün, 11:29

Bakıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürdü

Bu gün, 11:21
Bütün xəbərlər