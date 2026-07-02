Gəncədə körpə qızdırmadan ölüb
Gəncədə körpə yüksək hərarətdən ölüb.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Daşkəsən rayon sakini təxminən 1 yaş 6 aylıq qız uşağı xəstəxanada vəfat edib.
Rayon sakini D. Murquzova ağır vəziyyətdə Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə gətirilib.
Onda ağır ürək və ağciyər çatışmazlığı əlamətləri olub.
Uşağa tibbi yardım göstərilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
İlkin məlumata görə, D. Murquzovanın yüksək hərarəti olub.
Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən qız several iflic xəstəsi olub.
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