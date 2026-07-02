 İlham Əliyev Türkiyənin ədliyyə nazirini qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyənin ədliyyə nazirini qəbul edib

First News Media10:24 - Bu gün
İlham Əliyev Türkiyənin ədliyyə nazirini qəbul edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 2-də Türkiyənin ədliyyə naziri Akın Gürleki qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb.

Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib.

Qonaq ortaq tarixə, mədəniyyətə və qardaşlığa əsaslanan əlaqələrin Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında mövcud olan səmimi münasibətlər sayəsində daha da inkişaf etdiyini vurğulayıb.

Türkiyənin ədliyyə naziri dövlət başçısının güclü liderliyi ilə ölkəmizin inkişaf etdiyini deyərək, bu xüsusda Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisinə, beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasına və tarixi Qarabağ Zəfərinə toxunub.

Akın Gürlek həmçinin Azərbaycanın bölgədə enerji, bağlantılar, o cümlədən Zəngəzur dəhlizi kimi strateji layihələrin həyata keçirilməsində önəmli rolunu vurğuladı və Türkiyənin bundan sonra da ölkəmizin yanında olacağını deyib.

Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb.

Ölkələrin Ədliyyə nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Paylaş:
148

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyənin ədliyyə nazirini qəbul edib

Mövqe

Ursula fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

İqtisadiyyat

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Cəmiyyət

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Rəsmi

Leyla Əliyeva Yevlaxda “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı ilə görüşüb

İlham Əliyev Türkiyənin ədliyyə nazirini qəbul edib

İlham Əliyev Venesuelada zəlzələdə insan tələfatına görə başsağlığı verib

Prezident korrupsiya barədə məlumat verən şəxs və yaxınlarına təzyiq edilməsi qadağasını təsdiqləyib

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Leyla Əliyeva Yevlaxda “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı ilə görüşüb

İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərini təltif edib

Prezident korrupsiya barədə məlumat verən şəxs və yaxınlarına təzyiq edilməsi qadağasını təsdiqləyib

İlham Əliyev Türkiyənin ədliyyə nazirini qəbul edib

Son xəbərlər

Son altı ayda Azərbaycanda qanunsuz ov edən 62 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:15

Ursula fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

Bu gün, 15:03

AMB 4 ödəniş təşkilatına çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:58

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Bu gün, 14:46

Azərbaycana Avropadan turist axını 8 % artıb

Bu gün, 14:26

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reylər olacaq

Bu gün, 13:37

Leyla Əliyeva Yevlaxda Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzinin regional bölməsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 13:21

Azərbaycan Polisinin yaranmasının 108-ci ildönümü qeyd olunub - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:59

Kiyevdə matəm elan edildi

Bu gün, 12:51

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Bu gün, 12:47

36 dərəcə isti, külək - 3 iyulun havası açıqlandı

Bu gün, 12:41

Taylandda 11 yaşlı uşaq sürdüyü yük maşını ilə 8 nəfəri öldürdü

Bu gün, 12:37

Gələn həftədən bağçalara elektron qəbul başlayır

Bu gün, 12:24

Bakıda daha iki yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:23

"Sabah" Avstriyada növbəti yoxlama matçını keçirəcək

Bu gün, 12:07

Bu ərazilərdə su olmayacaq

Bu gün, 11:50

Bakıda 10 avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirildi

Bu gün, 11:43

AmCham Azərbaycanın rəhbərliyində yeni təyinatlar: Birinci vitse-prezident və vitse-prezident seçildi

Bu gün, 11:35

"Arzum" ləqəbli bloqer məhkəmə zalından həbs edilib

Bu gün, 11:29

Bakıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürdü

Bu gün, 11:21
Bütün xəbərlər