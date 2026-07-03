 Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 980 tona yaxın buğda göndərilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 980 tona yaxın buğda göndərilib

First News Media11:51 - Bu gün
Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 980 tona yaxın buğda göndərilib

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Biləcəri stansiyasından yola düşüb.

1news.az xəbər verir ki, 14 vaqondan ibarət, çəkisi 976 ton olan buğda Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qatar Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək.

İndiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 35 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib.

Eyni zamanda, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın Aİ-92 və Aİ-95 benzini ixrac olunub.

Paylaş:
135

Aktual

Mövqe

Söhbət etdiyi adamın gizlicə şəklini çəkən dahi: Əzim Əzimzadənin pencəyinin cibindəki sirr - REPORTAJ

İqtisadiyyat

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Mövqe

“Ursula Fon der Lyayenin bəyanatları Azərbaycanın strateji rolunu təsdiqləyir” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Anar Quliyev: İnsan kapitalı dövlətlərin rəqabət üstünlüyünü müəyyən edən əsas amildir

Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Fərhad Hacıyev: Bu il “Yüksəliş” müsabiqəsində rekord sayda müraciət qeydə alınıb

Magistraturada qabiliyyət imtahanı verəcək bakalavrların nəzərinə

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

"Nəriman Nərimanov" metrosu ətrafında bu obyektlər sökülür

Vəkil Fərhad Mehdiyev: “Arzum”a verilən cəza ağır və qeyri-mütənasib görünür

Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Şabranda itkin düşən 52 yaşlı kişinin meyiti göldə tapılıb

Son xəbərlər

İranda Əli Xamenei ilə vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 16:12

Anar Quliyev: İnsan kapitalı dövlətlərin rəqabət üstünlüyünü müəyyən edən əsas amildir

Bu gün, 16:10

Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Bu gün, 16:06

Fərhad Hacıyev: Bu il “Yüksəliş” müsabiqəsində rekord sayda müraciət qeydə alınıb

Bu gün, 15:42

Magistraturada qabiliyyət imtahanı verəcək bakalavrların nəzərinə

Bu gün, 15:32

Altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsinə start verilib

Bu gün, 15:25

Bakıda 10 min manatlıq elektrik naqili oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:23

Azərbaycan rəsmiləri Tehrandadır

Bu gün, 15:06

Aqrar sektorla təhsil sahəsinin əməkdaşlığı müzakirə edildi

Bu gün, 15:00

Sabunçuda 19 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 14:40

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri elan olunub

Bu gün, 14:35

Tehranın hava məkanı iyulun 6-da tam bağlanacaq

Bu gün, 14:28

UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ın rəqibi Bakıya azarkeşsiz gələcək

Bu gün, 14:23

"Kəpəz"in İdarə Heyətinə yeni sədr seçilib

Bu gün, 14:16

“Heç bir barışıq olmayacaq, cəzanın artırılmasını istəyirik” - Amalın bacısı

Bu gün, 14:04

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:44

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Füzulidə dəfn edilib

Bu gün, 13:34

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

Bu gün, 13:29

Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmiz Avropanın  etibarlı tərəfdaşına çevrilir”

Bu gün, 13:25

Şəkidə küçə iti 5 nəfərə hücum edib: Azyaşlının vəziyyəti ağırdır

Bu gün, 13:09
Bütün xəbərlər