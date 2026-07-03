 Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Füzulidə dəfn edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Füzulidə dəfn edilib

13:34 - Bu gün
Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Füzulidə dəfn edilib

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş və nəşinin qalıqları tapılmış şəhid Əliyev Möysüm Murad oğlunun Füzuli rayonunun İkinci Mahmudlu kənd qəbiristanlığında dəfn mərasimi olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki,  Birinci Mahmudlu kənd qəbiristanlığına gətirilən şəhid tabutunun önündə cənazə namazı qılınıb, ruhuna dualar oxunub.

Daha sonra şəhidin nəşi dəfn edilib.

Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, rayon icra hakimiyyətinin, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər, müharibə veteranları və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.

Dəfn prosesi hərbi orkestrin müşayiəti və yaylım atəşi altında həyata keçirilib.

Qeyd edək ki, Möysüm Murad oğlu Əliyev 1973-cü ildə Füzuli rayonunda anadan olub. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Vətən uğrunda döyüşlərə qatılıb. O, 1994 - cü ildə Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.

44 günlük Vətən müharibəsindən sonra rayon ərazisində adsız məzarların birindən tapılan qalıqların aparılan analizlər nəticəsində Möysüm Əliyevə aid olduğu müəyyən edilib. Onun şəxsiyyəti müəyyən edildikdən sonra ailəsinə təhvil verilib.

Paylaş:
98

Aktual

Mövqe

Söhbət etdiyi adamın gizlicə şəklini çəkən dahi: Əzim Əzimzadənin pencəyinin cibindəki sirr - REPORTAJ

İqtisadiyyat

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Mövqe

“Ursula Fon der Lyayenin bəyanatları Azərbaycanın strateji rolunu təsdiqləyir” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Anar Quliyev: İnsan kapitalı dövlətlərin rəqabət üstünlüyünü müəyyən edən əsas amildir

Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Fərhad Hacıyev: Bu il “Yüksəliş” müsabiqəsində rekord sayda müraciət qeydə alınıb

Magistraturada qabiliyyət imtahanı verəcək bakalavrların nəzərinə

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bakı Bulvarının yaşıllıq sahələri yeni mövsümi güllərlə zənginləşdirilib - FOTO

Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

"Nəriman Nərimanov" metrosu ətrafında bu obyektlər sökülür

Doqquzuncu sinif şagirdi dünyasını dəyişib

Son xəbərlər

İranda Əli Xamenei ilə vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 16:12

Anar Quliyev: İnsan kapitalı dövlətlərin rəqabət üstünlüyünü müəyyən edən əsas amildir

Bu gün, 16:10

Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Bu gün, 16:06

Fərhad Hacıyev: Bu il “Yüksəliş” müsabiqəsində rekord sayda müraciət qeydə alınıb

Bu gün, 15:42

Magistraturada qabiliyyət imtahanı verəcək bakalavrların nəzərinə

Bu gün, 15:32

Altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsinə start verilib

Bu gün, 15:25

Bakıda 10 min manatlıq elektrik naqili oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:23

Azərbaycan rəsmiləri Tehrandadır

Bu gün, 15:06

Aqrar sektorla təhsil sahəsinin əməkdaşlığı müzakirə edildi

Bu gün, 15:00

Sabunçuda 19 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 14:40

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri elan olunub

Bu gün, 14:35

Tehranın hava məkanı iyulun 6-da tam bağlanacaq

Bu gün, 14:28

UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ın rəqibi Bakıya azarkeşsiz gələcək

Bu gün, 14:23

"Kəpəz"in İdarə Heyətinə yeni sədr seçilib

Bu gün, 14:16

“Heç bir barışıq olmayacaq, cəzanın artırılmasını istəyirik” - Amalın bacısı

Bu gün, 14:04

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:44

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Füzulidə dəfn edilib

Bu gün, 13:34

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

Bu gün, 13:29

Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmiz Avropanın  etibarlı tərəfdaşına çevrilir”

Bu gün, 13:25

Şəkidə küçə iti 5 nəfərə hücum edib: Azyaşlının vəziyyəti ağırdır

Bu gün, 13:09
Bütün xəbərlər