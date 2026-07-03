70 000 manatadək kredit - KOMİSSİYASIZ
Expressbankdan ilk dəfə kredit götürən müştərilər komissiya xərcindən azaddır!
Təklif çərçivəsində 70 000 manatadək nağd pul kreditini 59 ayadək müddətdə əldə etmək mümkündür.
Digər banklardakı kreditini Expressbanka gətirən müştərilər isə illik faiz dərəcəsinə 5%-dək endirim əldə edə bilərlər.
Həmçinin Expressbankdan nağd pul kreditini indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə 2 ay sonra başlamaq olar.
Müddət: 3-59 ay
Minimal xalis gəlir tələbi: 351 AZN
İllik faiz dərəcəsi: min. – 9.9%, maks. – 28.9%
FİFD: min.11.9% – maks. 36.6%
Ərizəçinin yaşı: 20 – 70 (kreditin bitmə tarixinədək)
Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.