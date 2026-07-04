Qubada selin yararsız hala saldığı körpü hələ də bərpa olunmayıb - VİDEO
Qudyalçaya gələn sel bir sıra fəsadlar törədib.
1news.az xəbər verir ki, Qubanın Qəçrəş kəndində körpü yararsız vəziyyətə düşüb.
Bir neçə kəndə gediş-gəliş yolu olan körpünün belə hala düşməsi sakinlərin işini çətinə salıb.
“Bir aydan çox olar körpü dağılıb. Buradan yol yoxdur, məcburuq ki, şəhərlə gedib fırlanaq. O da bizə sərf etmir. Taksi 10 manata başa gəlir”, - sakinlərdən biri bildirib.
“Yolumuz uzanıb. 15 manat taksiyə veririk ki, hər gün gedib-gələk. Çox əziyyət çəkirik. Getmək olmur”.
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