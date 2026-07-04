 Qubada selin yararsız hala saldığı körpü hələ də bərpa olunmayıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Qubada selin yararsız hala saldığı körpü hələ də bərpa olunmayıb - VİDEO

First News Media09:05 - Bu gün
Qubada selin yararsız hala saldığı körpü hələ də bərpa olunmayıb - VİDEO

Qudyalçaya gələn sel bir sıra fəsadlar törədib.

1news.az xəbər verir ki, Qubanın Qəçrəş kəndində körpü yararsız vəziyyətə düşüb.

Bir neçə kəndə gediş-gəliş yolu olan körpünün belə hala düşməsi sakinlərin işini çətinə salıb.

“Bir aydan çox olar körpü dağılıb. Buradan yol yoxdur, məcburuq ki, şəhərlə gedib fırlanaq. O da bizə sərf etmir. Taksi 10 manata başa gəlir”, - sakinlərdən biri bildirib.

“Yolumuz uzanıb. 15 manat taksiyə veririk ki, hər gün gedib-gələk. Çox əziyyət çəkirik. Getmək olmur”.

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