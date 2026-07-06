Qəbələnin məşhur Jan-Klod Van Damm heykəli əvvəlki yerinə qaytarıldı - VİDEO
Qəbələnin ən məşhur turizm məkanlarından birinə çevrilmiş Jan-Klod Van Dammın heykəli yenidən əvvəlki yerində quraşdırılıb.
1news.az xəbər verir ki, məşhur döyüş filmləri aktyorunun özünəməxsus uzununa şpaqat hərəkətini əks etdirən heykəl bir müddət əvvəl müvəqqəti olaraq yerindən götürülmüşdü.
Heykəlin yenidən əvvəlki yerinə qaytarılması turistlər və aktyorun çoxsaylı pərəstişkarları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Qəbələyə gələn ziyarətçilər məşhur fiqurla xatirə şəkli çəkdirmək üçün bu məkanı tez-tez ziyarət edirlər.
Hazırda heykəl tam bərpa olunaraq əvvəlki yerində ziyarətçilərin istifadəsinə verilib və hər kəs üçün əlçatandır.
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