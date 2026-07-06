 Təkrar sertifikasiyada uğur qazanmayan müəllimlərin NƏZƏRİNƏ: Komissiya fəaliyyətə başladı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Təkrar sertifikasiyada uğur qazanmayan müəllimlərin NƏZƏRİNƏ: Komissiya fəaliyyətə başladı

Qafar Ağayev11:58 - Bu gün
Təkrar sertifikasiyada uğur qazanmayan müəllimlərin NƏZƏRİNƏ: Komissiya fəaliyyətə başladı

Paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrində çalışan və 2026-cı ildə keçirilən təkrar sertifikatlaşdırılma prosesində uğur qazanmayan təhsilverənlərlə işin təşkili məqsədilə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsində komissiyalar yaradılıb.

BŞTİ-dən 1news.az-a verilən xəbərə görə, komissiyalar 06-31 iyul tarixlərində fəaliyyət göstərəcək.

Bildirilib ki, komissiyaya müraciət etmək istəyən şəxslər həftənin I-IV günləri saat 09:30-dan 13:00-dək şəxsiyyət vəsiqələri ilə birlikdə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə yaxınlaşa bilərlər.

Qeyd olunub ki, komissiyaların yaradılmasında məqsəd təkrar sertifikatlaşdırma imtahanında müvafiq keçid balını toplamayan təhsilverənlərlə işin təşkili, onların sosial statuslarının mərhələli şəkildə qiymətləndirilməsi və alternativ iş yeri ilə təmin olunmalarının araşdırılmasından ibarətdir.

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