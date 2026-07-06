 Ötən həftə 2300 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Ötən həftə 2300 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

First News Media14:23 - Bu gün
Ötən həftə 2300 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Azad olunan ərazilərdə iyunun 29-dan iyulun 5-nə qədər 21 tank əleyhinə mina, 23 piyada əleyhinə mina, 259 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

Məlumata əsasən, 2333.3 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və dörd özəl şirkət Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

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