Şirvanda çətənə kolları yetişdirən səxş saxlanıldı
Şirvan Şəhər Polis Şöbəsin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Camal Babayev saxlanılıb.
1news.az xəbər verir ki, onun yaşadığı ünvana baxış zamanı aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilən 22 ədəd çətənə kolu və 10 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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