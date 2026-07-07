 Prezident: Sülh gündəliyinin irəli aparılmasında Donald Tramp xüsusi rol oynayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Prezident: Sülh gündəliyinin irəli aparılmasında Donald Tramp xüsusi rol oynayıb

First News Media11:16 - Bu gün
Prezident: Sülh gündəliyinin irəli aparılmasında Donald Tramp xüsusi rol oynayıb

Prezident İlham Əliyev Donald Trampla şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu deyib.

1news.az xəbər verir ki, Prezidenti İlham Əliyev bu barədə iyulun 7-də ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri, senator Stiv Deynsi qəbul edərkən bildirib.

O, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasında Donald Trampın xüsusi rol oynadığını vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev Donald Trampın ikinci dəfə ABŞ Prezidenti seçilməsindən sonra əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimada əsaslanan ikitərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini və bunun ölkələrimiz, eyni zamanda, region üçün çox önəmli olduğunu deyib.

Paylaş:
128

Aktual

Cəmiyyət

Amerikalı senator İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi

Cəmiyyət

Sabah Bakıda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

Cəmiyyət

“İki düzgün cavab var” – sertifikatlaşdırma imtahanındakı sual etiraza səbəb oldu

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvünü qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda 7 min manatadək yeni cərimələr tətbiq ediləcək

Oğuzda buğda daşıyan TIR yanıb

Səfərbərlik Xidmətinin rüşvət almaqda təqsirləndirilən daha bir vəzifəli şəxsinin məhkəməsi başlayır

Rezidenturanı başa vuran gənc həkimlər TƏBİB-in həkim heyətinə qoşulurlar

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Birinci Qarabağ müharibəsinin daha 6 itkin-şəhidi dəfn olunacaq - ADLAR

Bazar günü yağış yağacaq, 34 dərə isti olacaq - PROQNOZ

Agentlik Abşeronda çəyirtkələrin kütləvi yayılması ilə bağlı hərəkətə keçdi

Sabah 36 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Son xəbərlər

Generala yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 15:42

Azərbaycanda 7 min manatadək yeni cərimələr tətbiq ediləcək

Bu gün, 15:24

Oğuzda buğda daşıyan TIR yanıb

Bu gün, 15:17

Səfərbərlik Xidmətinin rüşvət almaqda təqsirləndirilən daha bir vəzifəli şəxsinin məhkəməsi başlayır

Bu gün, 15:13

Rezidenturanı başa vuran gənc həkimlər TƏBİB-in həkim heyətinə qoşulurlar

Bu gün, 15:10

İkinci kurs tələbəsi vəfat edib

Bu gün, 14:52

Xocavənddə daha 41 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:24

Deputat Rafael Fiziyevin döyüşə mərsiyə ilə çıxmasından danışdı: Qarşısıalınmaz bir vəziyyətə çevrilə bilər - VİDEO

Bu gün, 14:12

"Qarabağ" - "Vestri" oyununa indiyədək 16 350 bilet satılıb

Bu gün, 13:50

Müdafiə naziri Baş direktoru və bir qrup hərbi qulluqçunu təltif edib

Bu gün, 13:46

Qanunvericiliyə “frilanser” anlayışı daxil edilir

Bu gün, 13:42

Bu ilin ilk altı ayında 38 kosmetologiya sahəsi üzrə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

Bu gün, 13:32

İnternet provayderlər üçün kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər I oxunuşda qəbul olunub

Bu gün, 13:25

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarlarında yenilik: Sərnişin tutumu artırılır, qiymətlər ucuzlaşır - FOTO

Bu gün, 13:16

Bakıda 70 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 13:11

Sabah Bakıda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

Bu gün, 12:58

İT və süni intellekt sektoruna böyük güzəştlər nəzərdə tutan layihələr I oxunuşda qəbul olunub

Bu gün, 12:43

Mərdəkanda yeniyetmə dənizdə batıb

Bu gün, 12:20

Sudanda qızıl mədənində uçqun: 15 nəfər ölüb

Bu gün, 12:19

Abşeronda xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 11:54
Bütün xəbərlər