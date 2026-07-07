 Xocavənddə daha 41 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Xocavənddə daha 41 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

First News Media14:24 - Bu gün
Xocavənddə daha 41 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün növbəti köç karvanı ilə Xocavənd şəhərinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yeni köçən ailələr qarşılandıqdan sonra onlara ANAMA-nın əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə ətraflı məlumat verilib. A

Açarların təqdim olunması mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Ailələr açarları sevinclə qəbul edərək, evlərində məskunlaşıblar.

Qeyd edək ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 41 ailə olmaqla, 163 nəfər köçürülüb. Onlar respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, düşərgə, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

 

 

 

11:40

Bu gün Xocavənd şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki,  şəhərə 41 ailə (163 nəfər) köçürülür.

Bu gün doğma yurduna dönən xocavəndlilər respublikanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşan ailələrdir.

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