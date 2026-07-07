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Cəmiyyət

Bu kartla nəqliyyat ödənişinin 10%-i geri qaytarılacaq

First News Media11:52 - Bu gün
Bu kartla nəqliyyat ödənişinin 10%-i geri qaytarılacaq

TəhsilPlus kartı çərçivəsində təhsil işçiləri üçün nəqliyyat sahəsində təqdim olunan üstünlüklərin əhatə dairəsi genişlənir.

Bu barədə 1news.az-a Təhsilin İnkişafı Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyulun 1-dən sentyabrın 30-u tarixləri ərzində Gəncə şəhərində ictimai nəqliyyat üzrə bütün TəhsilPlus kartları ilə həyata keçirilən ödənişlər zamanı məbləğin 10%-i kart hesabına geri qaytarılacaq.

Geri qaytarılan məbləğ hər bir əməliyyatdan dərhal sonra, real vaxt rejimində istifadəçinin TəhsilPlus kart hesabına köçürüləcək. Təklif çərçivəsində geri qaytarılan məbləğ və əməliyyat sayı üzrə hər hansı limit nəzərdə tutulmur.

TəhsilPlus kartı istifadəçiləri nəqliyyat sahəsində daha bir üstünlükdən də daim yararlana bilirlər. Belə ki, BakıKart QR bilet vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlər zamanı 10% bonus hesablanır.

Nəqliyyat üstünlükləri ilə yanaşı, TəhsilPlus kartı istifadəçiləri layihənin tərəfdaş şəbəkəsinə daxil olan müxtəlif müəssisələrdə alış-veriş, sağlamlıq, xidmət, istirahət və digər kateqoriyalar üzrə xüsusi endirim və bonuslardan da yararlana bilirlər.

"TəhsilPlus" layihəsi Təhsilin İnkişafı Fondu, Kapital Bank və "Mastercard" qlobal texnologiya şirkətinin birgə əməkdaşlığı ilə həyata keçirilir.

Layihə çərçivəsində kartların bütün təhsil pillələri üzrə fəaliyyət göstərən təhsil işçilərinə mərhələli şəkildə təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.

Eyni zamanda təhsil işçiləri üçün müxtəlif sahələrdə yeni üstünlüklərin yaradılması və tərəfdaş şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

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