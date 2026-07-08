 Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
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Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

15:31 - Bu gün
Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbələrin verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının aşağıdakı əməkdaşlarına diplomatik rütbələr verilib:

fövqəladə və səlahiyyətli səfir

Rəfiyev Yalçın İlqar oğlu

Şərifov Samir Ənvər oğlu

birinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi

Hacıyev Sultan Ağami oğlu

Nəsibov Ruslan Rafael oğlu

ikinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi

Becanov Samir Arif oğlu

Nəcəfli Anar Cəfər oğlu.

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