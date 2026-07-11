 Prezident: ən yeni tarixdə belə birliyi nümayiş etdirən ikinci xalq olmayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Prezident: ən yeni tarixdə belə birliyi nümayiş etdirən ikinci xalq olmayıb

First News Media22:35 - 11 / 07 / 2026
Prezident: ən yeni tarixdə belə birliyi nümayiş etdirən ikinci xalq olmayıb

Ən yeni tarixdə belə birliyi nümayiş etdirən ikinci xalq bizim kimi olmayıb.

Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndində fərdi yaşayış evləri və infrastruktur üzrə bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olarkən, həmçinin kəndə qayıtmış sakinlərlə görüşdə bildirib.

"Məhz bunda bizim Qələbəmizin əsas səbəbi yatır. "Dəmir yumruq" həm də birlik və gücün simvoludur. Hər ikisini biz nümayiş etdirdik", - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.

Mənbə: Report

Paylaş:
71

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

Rəsmi

Prezident: ən yeni tarixdə belə birliyi nümayiş etdirən ikinci xalq olmayıb

Dünya

İlham Əliyev: köçkünün həyatı artıq keçmişdə qaldı

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndində olub

Rəsmi

Prezident: ən yeni tarixdə belə birliyi nümayiş etdirən ikinci xalq olmayıb

Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndində olub

Dövlət başçısı Şuşanın Qarabağ küçəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub - FOTO

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Prezident Gürcüstanla bağlı bu sazişi təsdiqlədi

Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Prezident 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub - FOTO

Son xəbərlər

Prezident: ən yeni tarixdə belə birliyi nümayiş etdirən ikinci xalq olmayıb

11 / 07 / 2026, 22:35

İlham Əliyev: köçkünün həyatı artıq keçmişdə qaldı

11 / 07 / 2026, 22:30

Dövlət başçısı “Xankəndi” hotelinin açılışında iştirak edib - FOTO

11 / 07 / 2026, 18:19

Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndində olub

11 / 07 / 2026, 17:55

Xaçmazda avtomobillə birlikdə gölə düşmüş şəxsin meyiti sudan çıxarılıb

11 / 07 / 2026, 17:29

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

11 / 07 / 2026, 16:55

Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

11 / 07 / 2026, 16:38

Dövlət başçısı Şuşanın Qarabağ küçəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub - FOTO

11 / 07 / 2026, 16:20

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub - FOTO

11 / 07 / 2026, 16:15

Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

11 / 07 / 2026, 15:50

Şuşada “Sadıqcanın evi”nin bərpadan sonra açılışı olub - FOTO

11 / 07 / 2026, 15:27

Fatiməni qətlə yetirməkdə ittiham olunan xalası oğlu Batumidə tutuldu

11 / 07 / 2026, 15:18

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

11 / 07 / 2026, 15:05

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

11 / 07 / 2026, 14:28

İlin sonuna qədər İlin sonunadək Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə qayıdacaq ailələrin sayı açıqlanıb

11 / 07 / 2026, 14:24

İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb - FOTO

11 / 07 / 2026, 14:09

Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Burkina-Fasonun Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutu arasında memorandum imzalanıb

11 / 07 / 2026, 13:32

Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu dekolonizasiya məsələsini beynəlxalq səviyyəyə çıxarıb

11 / 07 / 2026, 12:57

Taleh Yüzbəyovun reklamı qalmaqal yaratdı – aktyordan tənqidlərə cavab: “Siz ali cins deyilsiniz” - VİDEO

11 / 07 / 2026, 12:53

Jan-Mişel Bryun: Qarabağ müharibəsi zamanı Qərbdə münaqişənin birtərəfli işıqlandırıldığını gördüm

11 / 07 / 2026, 12:35
Bütün xəbərlər