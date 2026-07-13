Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 1
İyulun 13-də Şuşada “Sülhün təşviqində medianın missiyası: Həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması” mövzusunda IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib, Forum iştirakçılarının suallarını cavablandırıb.
09:12
Şuşada “Sülhün təşviqində medianın missiyası: Həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması” mövzusunda IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilir.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
08:44
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə “Sülhün təşviqində medianın missiyası: Həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması” mövzusunda IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışı canlı yayımlanacaq.
1news.az xəbər verir ki, açılışı AZTV, CBC telekanalları və Azərbaycan Prezidentinin sosial media hesablarından izləmək olar.
The Meeting of President Ilham Aliyev with the participants of the 4th Shusha Global Media Forumhttps://t.co/udQUv5dras#ShushaGlobalMediaForum pic.twitter.com/dm6dGgMkyQ — Ilham Aliyev (@presidentaz) July 13, 2026