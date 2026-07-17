100 000 manatadək LOMBARD KREDİTİ
Expressbank maliyyə ehtiyaclarını çevik şəkildə qarşılamaq istəyənlər üçün LOMBARD kreditini təqdim edir.
Kampaniya çərçivəsində müştərilər 750 manatdan 100 000 manatadək kredit əldə edə bilərlər. Kreditlər 3 aydan 48 ayadək müddətə rəsmiləşdirilir. İllik faiz dərəcəsi 18%-dən başlayaraq 38%-dək, FİFD isə 18%-39,8% aralığında dəyişir.
Təklifdən 18-70 yaş aralığında olan və qızıl təminatı təqdim edən şəxslər yararlana bilərlər. Müştərilər əsas məbləğ üzrə ödənişə 6 ay sonra başlamaq imkanından yararlana bilərlər.
Expressbankın LOMBARD krediti məhsulu haqqında daha çox məlumat almaq və kredit sifarişi üçün bankın saytına keçid edə bilərsiniz.
Expressbank Bakı və regionlarda 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış olun.
“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.