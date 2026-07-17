 Euromoney nəşri Bank Respublikanı Azərbaycanın ən yaxşı kiçik və orta sahibkarlıq bankı elan etdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Euromoney nəşri Bank Respublikanı Azərbaycanın ən yaxşı kiçik və orta sahibkarlıq bankı elan etdi

12:31 - Bu gün
Euromoney nəşri Bank Respublikanı Azərbaycanın ən yaxşı kiçik və orta sahibkarlıq bankı elan etdi

Azərbaycanın aparıcı banklarından biri olan Bank Respublika nüfuzlu beynəlxalq maliyyə nəşri “Euromoney” tərəfindən “Azərbaycanın ən yaxşı kiçik və orta sahibkarlıq bankı” adına layiq görülüb

Qaliblərin adları Londonda keçirilən təntənəli Euromoney Awards for Excellence 2026 mükafatlandırma mərasimində elan edilib. Artıq 30 ildən çoxdur təqdim olunan bu mükafat bankçılıq sahəsində ən nüfuzlu beynəlxalq mükafatlardan biri hesab olunur və hər il yüksək nəticələr nümayiş etdirən, innovativ yanaşması və yüksək müştəri xidməti ilə seçilən dayanıqlı maliyyə institutlarını qiymətləndirir.

Bu nüfuzlu mükafatın Bank Respublikaya təqdim olunması Bankın mikro, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi, biznesin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, müasir bank həllərinin tətbiqi və ölkənin real sektorunun davamlı inkişafına verdiyi töhfənin beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.

“Euromoney” ekspertləri Bankın fəaliyyətini qiymətləndirərkən kiçik və orta biznes seqmentində əldə etdiyi dayanıqlı nəticələri, sahibkarlar üçün məhsul və xidmət portfelinin davamlı genişləndirilməsini, rəqəmsal bankçılıq həllərinin inkişafını, biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsini, eləcə də Bankın Azərbaycan iqtisadiyyatının real sektorunun inkişafına verdiyi əhəmiyyətli töhfəni xüsusi qeyd ediblər.

“Bank Respublika”nın Müşahidə Şurasının sədri Şakir Rəhimov bununla bağlı bildirib: “Nüfuzlu “Euromoney” nəşri tərəfindən mükafata layiq görülməyimiz sahibkarlığın dəstəklənməsi və müasir bank həllərinin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyimiz ardıcıl fəaliyyətə verilən yüksək qiymətdir. Bu mükafat bizim üçün təkcə əldə etdiyimiz nəticələrin beynəlxalq səviyyədə tanınması deyil, həm də inkişaf strategiyamızın dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq maliyyə nəşrlərindən biri tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsidir. Bizə göstərilən etimada görə müştərilərimizə və tərəfdaşlarımıza, həmçinin peşəkarlığı, fədakarlığı və gündəlik əməyi ilə bu uğura töhfə verən Bank Respublika rəhbərliyinə və əməkdaşlarına səmimi təşəkkürümüzü bildiririk. Məhz birgə səylərimiz sayəsində bu nüfuzlu beynəlxalq mükafata layiq görülmüşük”.

Qeyd edək ki, Euromoney beynəlxalq maliyyə nəşri 1969-cu ildən fəaliyyət göstərir və dünya bankçılıq və maliyyə sektorunun ən nüfuzlu informasiya mənbələrindən biri hesab olunur. Awards for Excellence mükafatı isə hər il 100-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən bank və maliyyə institutlarının maliyyə nəticələri, innovasiyalar, rəqəmsal transformasiya, müştəri xidmətlərinin keyfiyyəti, biznes modelinin səmərəliliyi və strateji inkişafı kimi meyarlar əsasında həyata keçirilən hərtərəfli qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq təqdim edilir. Bu mükafat dünya bankçılıq sənayesində ən nüfuzlu beynəlxalq tanınma göstəricilərindən biri hesab olunur.

Paylaş:
116

Aktual

Cəmiyyət

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

Siyasət

Teymur Musayev: “Yüksəliş” müsabiqəsi gələcəyə yatırılan sərmayədir”

Siyasət

Ombudsman: “Yüksəliş” müsabiqəsi ölkəmizdə insan kapitalının inkişafına xidmət edən layihədir

Siyasət

Fərhad Hacıyev: Yarımfinalda dövlət sektoru daha çox idi, finalda isə özəl sektor

Cəmiyyət

Valideynlərin diqqətinə - Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlayır

II və III ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də keçirilən qəbul imtahanında dörd nəfər 400 bal toplayıb

Fərəh Əliyeva: Sizin uğurlarınız Azərbaycanın uğurları, Azərbaycanın uğurları isə sizin uğurlarınızdır

Penitensiar xidmətində bu ilin 6 ayı ilə bağlı əməliyyat müşavirəsi keçirilib

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Jan-Mişel Bryun: Qarabağ müharibəsi zamanı Qərbdə münaqişənin birtərəfli işıqlandırıldığını gördüm

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçimizin şəhid olmasından 6 il ötür

Kolbasada tük qalmaqalı: AQTA istehsalı dayandırdı - FOTO

Son xəbərlər

Valideynlərin diqqətinə - Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlayır

Bu gün, 17:04

Qurban Qurbanovdan gözlənilməz QƏRAR

Bu gün, 16:59

II və III ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də keçirilən qəbul imtahanında dörd nəfər 400 bal toplayıb

Bu gün, 16:52

Fərəh Əliyeva: Sizin uğurlarınız Azərbaycanın uğurları, Azərbaycanın uğurları isə sizin uğurlarınızdır

Bu gün, 16:40

Penitensiar xidmətində bu ilin 6 ayı ilə bağlı əməliyyat müşavirəsi keçirilib

Bu gün, 16:35

Ramin Məmmədov: Bu müsabiqə Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan ən vacib və strateji investisiyalardan biridir

Bu gün, 16:24

Fuad Muradov: “Yüksəliş” müsabiqəsinin finalçıları gələcəkdə Azərbaycanın maraqlarının qorunmasında fəal rol oynayacaqlar

Bu gün, 16:16

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

Bu gün, 16:10

Əvvəl arvadını sonra özünü bıçaqlamaqda şübhəli bilinir

Bu gün, 16:09

Uqandada tələbələri daşıyan avtobus qəzaya uğradı: 21 ölü

Bu gün, 15:50

Teymur Musayev: “Yüksəliş” müsabiqəsi gələcəyə yatırılan sərmayədir”

Bu gün, 15:49

Ombudsman: “Yüksəliş” müsabiqəsi ölkəmizdə insan kapitalının inkişafına xidmət edən layihədir

Bu gün, 15:47

Bakı metrosunda 6 müasir ventilyator quraşdırılıb

Bu gün, 15:45

Fərhad Hacıyev: Yarımfinalda dövlət sektoru daha çox idi, finalda isə özəl sektor

Bu gün, 15:38

Səfir Nazim Səmədov: Mərakeş Azərbaycan üçün Afrika qitəsində yeni imkanlar açır

Bu gün, 15:32

Şuşada “Sözün Xaqanı – Xəlqaniyəm, Xəlqani” mövzusunda elmi konfrans keçirilib

Bu gün, 15:25

Great Wall Motors Azərbaycan rəsmi mərkəzi 11 illik yubileyi münasibətilə xüsusi kampaniyaya start verdi - FOTO

Bu gün, 15:22

525 nömrəli marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir

Bu gün, 15:13

İsrail parlamenti buraxıldı

Bu gün, 14:58

Ramazan Nəbiyevə vəzifə verildi

Bu gün, 14:45
Bütün xəbərlər