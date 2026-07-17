Euromoney nəşri Bank Respublikanı Azərbaycanın ən yaxşı kiçik və orta sahibkarlıq bankı elan etdi
Azərbaycanın aparıcı banklarından biri olan Bank Respublika nüfuzlu beynəlxalq maliyyə nəşri “Euromoney” tərəfindən “Azərbaycanın ən yaxşı kiçik və orta sahibkarlıq bankı” adına layiq görülüb
Qaliblərin adları Londonda keçirilən təntənəli Euromoney Awards for Excellence 2026 mükafatlandırma mərasimində elan edilib. Artıq 30 ildən çoxdur təqdim olunan bu mükafat bankçılıq sahəsində ən nüfuzlu beynəlxalq mükafatlardan biri hesab olunur və hər il yüksək nəticələr nümayiş etdirən, innovativ yanaşması və yüksək müştəri xidməti ilə seçilən dayanıqlı maliyyə institutlarını qiymətləndirir.
Bu nüfuzlu mükafatın Bank Respublikaya təqdim olunması Bankın mikro, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi, biznesin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, müasir bank həllərinin tətbiqi və ölkənin real sektorunun davamlı inkişafına verdiyi töhfənin beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.
“Euromoney” ekspertləri Bankın fəaliyyətini qiymətləndirərkən kiçik və orta biznes seqmentində əldə etdiyi dayanıqlı nəticələri, sahibkarlar üçün məhsul və xidmət portfelinin davamlı genişləndirilməsini, rəqəmsal bankçılıq həllərinin inkişafını, biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsini, eləcə də Bankın Azərbaycan iqtisadiyyatının real sektorunun inkişafına verdiyi əhəmiyyətli töhfəni xüsusi qeyd ediblər.
“Bank Respublika”nın Müşahidə Şurasının sədri Şakir Rəhimov bununla bağlı bildirib: “Nüfuzlu “Euromoney” nəşri tərəfindən mükafata layiq görülməyimiz sahibkarlığın dəstəklənməsi və müasir bank həllərinin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyimiz ardıcıl fəaliyyətə verilən yüksək qiymətdir. Bu mükafat bizim üçün təkcə əldə etdiyimiz nəticələrin beynəlxalq səviyyədə tanınması deyil, həm də inkişaf strategiyamızın dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq maliyyə nəşrlərindən biri tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsidir. Bizə göstərilən etimada görə müştərilərimizə və tərəfdaşlarımıza, həmçinin peşəkarlığı, fədakarlığı və gündəlik əməyi ilə bu uğura töhfə verən Bank Respublika rəhbərliyinə və əməkdaşlarına səmimi təşəkkürümüzü bildiririk. Məhz birgə səylərimiz sayəsində bu nüfuzlu beynəlxalq mükafata layiq görülmüşük”.
Qeyd edək ki, Euromoney beynəlxalq maliyyə nəşri 1969-cu ildən fəaliyyət göstərir və dünya bankçılıq və maliyyə sektorunun ən nüfuzlu informasiya mənbələrindən biri hesab olunur. Awards for Excellence mükafatı isə hər il 100-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən bank və maliyyə institutlarının maliyyə nəticələri, innovasiyalar, rəqəmsal transformasiya, müştəri xidmətlərinin keyfiyyəti, biznes modelinin səmərəliliyi və strateji inkişafı kimi meyarlar əsasında həyata keçirilən hərtərəfli qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq təqdim edilir. Bu mükafat dünya bankçılıq sənayesində ən nüfuzlu beynəlxalq tanınma göstəricilərindən biri hesab olunur.