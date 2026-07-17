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Siyasət

Kambocanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gələcək

First News Media12:20 - Bu gün
Kambocanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gələcək

Kambocanın Baş naziri Hun Manetin Azərbaycana səfəri gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin iyulun 17-də Kamboca Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sok Çeanı qəbul edərkən bildirilib.

Görüşdə Kambocanın Baş nazirin Azərbaycana gözlənilən səfərinin ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişafı üçün yaxşı imkan yaradacağına ümidvarlıq ifadə olunub.

Qeyd edək ki, səfərin məqsədi bu ilin oktyabrında Bakıda keçiriləcək Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə iştirak etməkdir.

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