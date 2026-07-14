 Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçimizin şəhid olmasından 6 il ötür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçimizin şəhid olmasından 6 il ötür

Qafar Ağayev10:55 - Bu gün
Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçimizin şəhid olmasından 6 il ötür

Bu gün general-mayor Polad Həşimovun və polkovnik İlqar Mirzəyevin şəhid olmasının ildönümüdür.

1news.az xatırladır ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bu iki hərbçisi 2020-ci il iyulun 12-17-də baş verən Tovuz döyüşləri zamanı müdafiənin ön xəttində qəhrəmancasına şəhid olublar.

İyulun 14-də səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz rayonunun Ağdam və Əlibəyli kəndlərini iriçaplı silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutub.

General-mayor Polad Həşimov 2020-ci il iyulun 14-də səhər saatlarında Tovuz rayonu istiqamətində tabeliyində olan əsgərlərlə bir yerdə döyüş zamanı ön xətdə şəhid olur. Bir həftəyə yaxın davam edən döyüşlərdə polkovnik İlqar Mirzəyev, mayor Namiq Əhmədov, mayor Anar Novruzov, baş leytenant Rəşad Mahmudov, gizir İlqar Zeynallı, gizir Yaşar Babayev, MAXE əsgər Elçin Mustafazadə, MAXE çavuş Vüqar Sadıqov, MAXE əsgər Nazim İsmayılov, baş əsgər Elşad Məmmədov, əsgər Xəyyam Daşdəmirov şəhadətə ucalırlar.

Qeyd edək ki, Polad Həşimov 1975-ci ildə Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində anadan olub. 1976-cı ildə Həşimovlar ailəsi Qəbələ rayonundan Sumqayıt şəhərinə köçüb və burada yaşamağa başlayıblar. P.Həşimov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Ordu Korpusunun komandir müavini - Qərargah rəisi olub.

Bakıda, Sumqayıtda və Qəbələdə küçələrdən birinə Polad Həşimovun adı verilib. Bundan başqa, Türkiyənin Osmanqazi rayonunda Polad Həşimovun adını daşıyan park salınıb.

İlqar Mirzəyev isə 1973-cü ildə Gürcüstanın Qardabani rayonunda anadan olub. O, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Ordu Korpusunun artilleriya rəisi vəzibəsində çalışıb.

Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ilin dekabrın 9-da imzaladığı Sərəncamla Polad Həşimova və İlqar Mirzəyevə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilib.

Polad Həşimov və İlqar Mirzəyev 2020-ci il iyulun 15-də İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunublar.

Paylaş:
229

Aktual

Rəsmi

Slovakiya Prezidentinin Şuşada rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Cəmiyyət

Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçimizin şəhid olmasından 6 il ötür

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Münaqişələr təkcə döyüş meydanında deyil, həm də informasiya məkanında aparılır

Cəmiyyət

ABŞ ordusu İrana yeni zərbələr endirib

Cəmiyyət

Azərbaycanda pensiya xərcləri 10 % artıb

Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

Göyçayda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutuldu

Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

GEROPHARM Azərbaycanda tirzepatid əsaslı ilk preparatı təqdim edib - FOTO

6 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilir - SİYAHI

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

Son xəbərlər

Daha bir futbolçu "Qarabağ"dan gedir

Bu gün, 14:04

Sahibə Qafarovanın Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti postuna namizədliyi irəli sürülüb

Bu gün, 13:55

Çin ABŞ və İranı Hörmüzdə gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini bərpa etməyə çağırıb

Bu gün, 13:47

Venesuelada zəlzələlərdə ölənlərin sayı 4 min 561 nəfərə çatdı

Bu gün, 13:36

Ukrayna Aİ-yə inteqrasiya üzrə bütün danışıqlar fəsillərini açmağa hazırdır

Bu gün, 13:26

Azərbaycanda pensiya xərcləri 10 % artıb

Bu gün, 13:17

Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 13:07

Deputat: Naxçıvan istiqamətində aviareyslər artıq avtobus reysinə çevrilib, nə vaxt uçacağı məlum olmur

Bu gün, 12:55

“Hamı onun dəhşətli qumarbaz olduğunu bilirdi, gəlin, onu lənətləyək”

Bu gün, 12:45

Hikmət Hacıyev Şuşada D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 12:43

Kraudfandinq fəaliyyəti ilə bağlı yeni rüsum: 2750 manat

Bu gün, 12:35

Göyçayda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutuldu

Bu gün, 12:29

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası başa çatıb

Bu gün, 12:24

Deputat: Vergi yoxlamalarının azalması sahibkarlığın inkişafına xidmət edir

Bu gün, 12:23

Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir

Bu gün, 12:03

TuranBank biznesin maliyyələşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq fondlardan yerli valyutada vəsait cəlb edib

Bu gün, 11:55

Bu marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

Bu gün, 11:49

Kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni cərimələr təsdiqləndi – kimlərə şamil olunacaq?

Bu gün, 11:38

Rəqəmsal texnologiyalar sahəsində çalışanlar üçün sosial sığorta haqqı üçün yeni dərəcələr müəyyənləşir

Bu gün, 11:31

Azərbaycanda Media və Yayım Şurası yaradılır

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər