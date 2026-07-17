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Cəmiyyət

Bakının 4 rayonunda işıq olmayacaq

First News Media12:27 - Bu gün
Bakının 4 rayonunda işıq olmayacaq

Nərimanov Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) ərazisindəki transformator məntəqəsində təmir-təftiş işləri aparılacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq” ASC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bununla əlaqədar saat 09:00-dan 13:00-dək Heydər Əliyev prospekti və Oruc Əliyev küçəsində yerləşən 7 mərtəbəli yaşayış binalarında elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq.

Eyni zamanda, digər rayonlarda da planlı təmir işləri həyata keçiriləcək:

– Yasamal RETSİ: Saat 10:00-dan 13:00-dək Xıdır Mustafayev, Abbas Mirzə Şərifzadə, Xaqan Dadaşov, Mirzə Cabbar Məmmədzadə, Nəriman Nərimanov, Tağı Şahbazi küçələrində və İnşaatçılar prospektinin bir hissəsində fasilə yaranacaq.

– Nizami RETSİ: Saat 10:00-dan 13:00-dək Keşlə qəsəbəsi, Birinci köndələn küçəsi elektrik enerjisiz qalacaq.

– Abşeron RETSİ: Saat 10:00-dan 17:00-dək "Nübar” yarımstansiyasında aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Aşağı Güzdək və Atyalı qəsəbələrinin bəzi hissələrinə enerji verilişi məhdudlaşdırılacaq.

– Səbail RETSİ: Saat 11:00-dan 12:00-dək Bünyad Sərdərov küçəsində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq.

"Azərişıq”dan bildirilib ki, təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin ediləcəklər.

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