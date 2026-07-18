Şuşada Vaqif Poeziya Günlərinin açılış mərasimi keçirilib - FOTO
Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə 16-18 iyul tarixlərində keçirilən Vaqif Poeziya Günlərinin Şuşada rəsmi açılış mərasimi olub.
Mədəniyyət Nazirliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, iyulun 17-də Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi önündə təşkil olunan mərasimdə mədəniyyət naziri Adil Kərimli, Prezidentin Şuşa rayonundakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, TÜRKSOY-un baş katibi Sultan Raev, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) nümayəndələri, eləcə də Türk dünyasından yazıçı və şairlər iştirak ediblər.
TÜRKSOY-un baş katibi Sultan Raev çıxış edərək Vaqif Poeziya Günlərini mədəniyyət və ədəbiyyat adına ən işıqlı tədbirlərdən biri olduğunu deyib.
Builki poeziya günlərinin zəngin proqramına diqqət çəkən baş katib bildirib ki, bu tədbirlər həm də türk dövlətləri arasında mədəni əlaqələrin inkişafına öz töhfəsini verir.
Xalq şairi Vahid Əziz çıxışında Vaqif Poeziya Günlərinin ədəbiyyatın və mədəniyyətin təbliğinə xidmət etdiyini diqqətə çatdırıb.
AYB-nin sədr müavini, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid poeziya bayramının əhəmiyyətini vurğulayıb.
Çıxışlardan sonra Ağdamda keçirilmiş "Sözün sabahı: Türk dünyanın gənc şairlər festivalı" qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi olub.