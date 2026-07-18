 DİN: Bir gündə 41 cinayətin üstü açılıb, axtarışda olan 111 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

DİN: Bir gündə 41 cinayətin üstü açılıb, axtarışda olan 111 nəfər saxlanılıb

Qafar Ağayev10:03 - Bu gün
DİN: Bir gündə 41 cinayətin üstü açılıb, axtarışda olan 111 nəfər saxlanılıb

İyulun 17-də ölkə ərazisində qeydə alınan 41, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 14 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 111 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 80 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Məlumata əsasən, narkotiklərlə əlaqəli 13, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı isə 7 fakt müəyyən edilib.

Həmçinin cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb.

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