 ABŞ İrana qarşı doqquzuncu gecə hava zərbələri dalğasını başa çatdırıb | 1news.az | Xəbərlər
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ABŞ İrana qarşı doqquzuncu gecə hava zərbələri dalğasını başa çatdırıb

First News Media08:42 - Bu gün
ABŞ İrana qarşı doqquzuncu gecə hava zərbələri dalğasını başa çatdırıb

ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İrana qarşı ardıcıl doqquzuncu gecə həyata keçirilən hava zərbələri əməliyyatının başa çatdığını açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, CENTCOM-un yaydığı məlumata görə, əməliyyat çərçivəsində komanda-idarəetmə mərkəzləri, sahil müşahidə məntəqələri, hava hücumundan müdafiə sistemləri, Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus obyektlər, eləcə də raket və pilotsuz uçuş aparatlarının yerləşdiyi mövqelər hədəfə alınıb.

Komandanlıq əməliyyatın nəticələri və dəyən zərərin miqyası ilə bağlı əlavə məlumat verməyib.

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