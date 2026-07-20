ABŞ İrana qarşı doqquzuncu gecə hava zərbələri dalğasını başa çatdırıb
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İrana qarşı ardıcıl doqquzuncu gecə həyata keçirilən hava zərbələri əməliyyatının başa çatdığını açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, CENTCOM-un yaydığı məlumata görə, əməliyyat çərçivəsində komanda-idarəetmə mərkəzləri, sahil müşahidə məntəqələri, hava hücumundan müdafiə sistemləri, Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus obyektlər, eləcə də raket və pilotsuz uçuş aparatlarının yerləşdiyi mövqelər hədəfə alınıb.
Komandanlıq əməliyyatın nəticələri və dəyən zərərin miqyası ilə bağlı əlavə məlumat verməyib.
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