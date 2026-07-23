 Dənizdə batan 21 yaşlı gəncdən hələ də xəbər yoxdur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Dənizdə batan 21 yaşlı gəncdən hələ də xəbər yoxdur

First News Media16:53 - Bu gün
Dənizdə batan 21 yaşlı gəncdən hələ də xəbər yoxdur

15 iyul tarixində Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsində ən yaxın sularda xilasetmə məntəqəsindən 2 km aralı dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 2004-cü il təvəllüdlü Qarayev Elgün Elçin oğlunun axtarışları davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-in Mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

Hazırda axtarışlar FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri tərəfindən vətəndaşın batdığı ehtimal edilən istiqamətlər üzrə fasiləsiz olaraq həyata keçirilir.

Əlavə məlumat veriləcək.

Paylaş:
168

Aktual

Cəmiyyət

Peşə təhsilində qadınların ən çox seçdiyi ixtisaslar AÇIQLANDI

Dünya

Məşhur repçi Reynmenə evində hücum edildi - FOTO

Cəmiyyət

Müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödəniş tarixi açıqlandı

Cəmiyyət

Dənizdə batan 21 yaşlı gəncdən hələ də xəbər yoxdur

Cəmiyyət

AQTA meyvə bağlarında təhlükəli virus aşkarladı

Müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödəniş tarixi açıqlandı

Dənizdə batan 21 yaşlı gəncdən hələ də xəbər yoxdur

Bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Redaktorun seçimi

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Zərdabda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var - FOTO

Qara dənizdə daha bir yük gəmisi PUA hücumuna məruz qaldı - VİDEO

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

Son xəbərlər

AQTA meyvə bağlarında təhlükəli virus aşkarladı

Bu gün, 17:54

Tramp: Husilər məni çox məyus etdi

Bu gün, 17:32

Məşhur repçi Reynmenə evində hücum edildi - FOTO

Bu gün, 17:31

Müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödəniş tarixi açıqlandı

Bu gün, 17:15

Azərbaycan və Çin su ehtiyatlarının idarə olunmasını müzakirə edib

Bu gün, 17:12

Dənizdə batan 21 yaşlı gəncdən hələ də xəbər yoxdur

Bu gün, 16:53

Bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 16:48

LIQUI MOLY Radius-a "Strateji pərakəndə satış və servis şəbəkəsi" statusu təqdim edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:36

Madaminov: Qırğızıstan Azərbaycan idmançılarının Köçəri Oyunlarında iştirakını gözləyir

Bu gün, 16:29

Perinatal Mərkəzdə körpələrin öldüyü yanğınla bağlı təqsirləndirilənlər apellyasiya şikayəti veriblər

Bu gün, 16:13

Beyləqanda baş vermiş silahlı insidentlə bağlı məhkəmə başlayır

Bu gün, 15:54

Cəlilabadda abadlıq işləri zamanı qədim tapıntılar aşkarlanıb

Bu gün, 15:41

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu “Araz-Naxçıvan”da

Bu gün, 15:37

ARDNF istiqraz yatırımlarının müddət üzrə bölgüsünü açıqlayıb

Bu gün, 15:27

Panorama by ELIE SAAB-ın təməli qoyuldu - Azərbaycanın premium yaşayış konsepsiyasında yeni mərhələnin başlanğıcı - FOTO

Bu gün, 15:12

Azərbaycanda işçilərin ezamiyyə qaydalarında dəyişiklik edilib

Bu gün, 15:09

Azərbaycanın Xalq artisti Tofiq Mirzəyev İsraildə dəfn edilib

Bu gün, 15:01

Bu sürücüləri 100 manat cərimə gözləyir - Səbəb açıqlandı

Bu gün, 14:41

Saatlıda narkotik dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 14:33

Sərinlənmək istədi, faciə baş verdi

Bu gün, 14:22
Bütün xəbərlər