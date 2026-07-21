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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:35 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 21 iyul tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9410 manat, 1 türk lirəsi 0,0360 manat, 100 rus rublu isə 2,1685 manat olub.

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