DSMF I yarımildə 110 minə yaxın elektron arayış verib
Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) fəaliyyət istiqamətləri üzrə 109 457 elektron arayış alınıb.
Bu barədə 1news.az-a Fonddan məlumat verilib.
Məlumata əsasən, bu arayışların 50 587 pensiya, 26 235 müavinət və təqaüd, 22 025 fərdi şəxsi hesab, 4 008 ünvanlı dövlət sosial yardımı, 1 146 ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənişləri, 1 257 sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar, 4 199 əlilliyi olan şəxslərə qulluqla bağlı olub.
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