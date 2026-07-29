 Rəsmi məzənnələr açıqlandı: Dollar dəyişmədi, avro gerilədi | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Rəsmi məzənnələr açıqlandı: Dollar dəyişmədi, avro gerilədi

First News Media10:47 - Bu gün
Rəsmi məzənnələr açıqlandı: Dollar dəyişmədi, avro gerilədi

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9327 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,1806 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9327

100 Rusiya rublu

2,1806

1 Avstraliya dolları

1,1852

1 Belarus rublu

0,5854

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1160

1 Çexiya kronu

0,0800

1 Çin yuanı

0,2512

1 Danimarka kronu

0,2586

1 Gürcü larisi

0,6470

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2601

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1747

1 İsveçrə frankı

2,0752

1 İsrail şekeli

0,5558

1 Kanada dolları

1,2040

1 Küveyt dinarı

5,4772

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3582

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5367

1 Moldova leyi

0,0965

1 Norveç kronu

0,1757

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6116

1 Polşa zlotası

0,4469

1 Rumıniya leyi

0,3695

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3152

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3060

Türk lirəsi

0,0359

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0381

Yeni Zelandiya dolları

0,9803

Qızıl

6869,2155

Gümüş

97,1440

Platin

2731,3220

Palladium

2164,1255

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