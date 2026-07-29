Rəsmi məzənnələr açıqlandı: Dollar dəyişmədi, avro gerilədi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9327 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,1806 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9327
|
100 Rusiya rublu
|
2,1806
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1852
|
1 Belarus rublu
|
0,5854
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1160
|
1 Çexiya kronu
|
0,0800
|
1 Çin yuanı
|
0,2512
|
1 Danimarka kronu
|
0,2586
|
1 Gürcü larisi
|
0,6470
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2601
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1747
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0752
|
1 İsrail şekeli
|
0,5558
|
1 Kanada dolları
|
1,2040
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4772
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3582
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5367
|
1 Moldova leyi
|
0,0965
|
1 Norveç kronu
|
0,1757
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6116
|
1 Polşa zlotası
|
0,4469
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3695
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3152
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3060
|
Türk lirəsi
|
0,0359
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0381
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9803
|
Qızıl
|
6869,2155
|
Gümüş
|
97,1440
|
Platin
|
2731,3220
|
Palladium
|
2164,1255