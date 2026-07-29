Bu qrupda keçid balların artacağı gözlənilir - RƏSMİ
"IV ixtisas qrupunda müsabiqə vəziyyətinin yüksək olacağı gözlənilir".
1news.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin aparat rəhbəri Vəfadar Misirov Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə DİM-in elektron imtahanlar korpusunda keçiriləcək "Ali təhsil müəssisələrinin sərgisi”nin açılış mərasimi çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Burada əsasən tibb istiqaməti mühüm rol oynayacaq. Əsas müsabiqə 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər arasında olacaq. Daha aşağı bal toplayan abituriyentlər arasında da müəyyən dəyişikliklərin olacağı gözlənilir", - o bildirib.
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