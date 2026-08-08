 Bu gün Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana buğda və daş kömür göndəriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Bu gün Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana buğda və daş kömür göndəriləcək

First News Media10:05 - Bu gün
Bu gün Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana buğda və daş kömür göndəriləcək

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək.

Bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-dən məlumat verilib.

15 vaqondan ibarət, çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət 700 ton daş kömür Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək.

Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 37 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 414 ton antrasit və 67 min ton taxta materialları göndərilib.

Eyni zamanda, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın Aİ-92 və Aİ-95 benzini ixrac olunub

Paylaş:
121

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevlə Donald Tramp arasında telefon danışığı olub

Mövqe

Tarixi görüşdən bir il sonra: Cənubi Qafqazda geoiqtisadiyyat necə yeni güc mərkəzinə çevrildi?

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb

Siyasət

Vaşinqton razılaşmaları Cənubi Qafqazda nəyi dəyişir? – Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığında yeni mərhələ - ŞƏRH

Siyasət

Britaniya səfirliyi Vaşinqton sammitinin ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb

Vaşinqton razılaşmaları Cənubi Qafqazda nəyi dəyişir? – Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığında yeni mərhələ - ŞƏRH

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki hərbi attaşelərinin və nümayəndələrinin illik iclası keçirilib

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Səfir təyin edilən Nemət Nağdəliyev kimdir? - DOSYE

Prezident 2 fərman imzaladı

Bu il peşə kurslarını bitirən 5019 şəxs işlə təmin edilib

İqnasio Kassis: "Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi Avropa təhlükəsizliyi üçün ən ciddi çağırış olaraq qalır"

Son xəbərlər

İlham Əliyevlə Donald Tramp arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 19:28

Britaniya səfirliyi Vaşinqton sammitinin ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 18:07

Sabunçuda 29 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 17:30

Polis əməkdaşları qumbara, mərmi və patronlar aşkarlayıb

Bu gün, 17:17

Abbas Əraqçi: İran və Oman Hörmüz boğazında yeni gəmiçilik marşrutu üzrə razılaşmaya yaxındır

Bu gün, 16:20

Messinin atası vəfat edib

Bu gün, 15:55

İşlədiyi evdən 10 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:42

FHN su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib

Bu gün, 15:18

Tarixi görüşdən bir il sonra: Cənubi Qafqazda geoiqtisadiyyat necə yeni güc mərkəzinə çevrildi?

Bu gün, 14:54

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb

Bu gün, 14:51

Vaşinqton razılaşmaları Cənubi Qafqazda nəyi dəyişir? – Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığında yeni mərhələ - ŞƏRH

Bu gün, 14:37

Taksidən pul və bank kartları oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:30

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki hərbi attaşelərinin və nümayəndələrinin illik iclası keçirilib

Bu gün, 13:47

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ açıqlandı

Bu gün, 13:19

Nikol Paşinyan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:44

Pirşağıda batan 16 yaşlı gəncin meyiti tapılıb

Bu gün, 12:15

Vaşinqtonda Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin tarixi görüşündən bir il ötür

Bu gün, 11:46

Müəllimlərin faktiki yaşayış rayonuna uyğun vakansiya seçimi başlayıb

Bu gün, 11:38

Ağdaşda nikah yaşına çatmayan şəxsin nişan mərasimi ilə bağlı müvafiq ekspertizalar təyin edilib

Bu gün, 11:25

Azərbaycanda 61 cinayət hadisəsinin açılması təmin edilib

Bu gün, 10:56
Bütün xəbərlər