 Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakının 4 yolunda tıxac var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakının 4 yolunda tıxac var

First News Media08:52 - Bu gün
Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakının 4 yolunda tıxac var

Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
79

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

İdman

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Cəmiyyət

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Cəmiyyət

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Cəmiyyət

FHN əhaliyə müraciət etdi: Güclü küləyə DİQQƏT

Güclü yağış və sel təhlükəsi - XƏBƏRDARLIQ

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda estetik əməliyyatdan sonra ölüm faktı araşdırılır

Məzunlara elektron attestatlar verilir

Azərbaycanda ilk dəfə 30 gün, 30 000 km və 7/24 davamlı sürüş testi – "Limitless Drive" layihəsi başladı! - FOTO

Azərbaycanda əhalinin yarısı artıq çəkidən əziyyət çəkir

Son xəbərlər

İnfantinonun rəqiblərində əsas namizəd qalmadı: Əl-Xelaifi namizədliyini irəli sürməkdən imtina etdi

Bu gün, 15:47

Almaniyada ifrat istilər 12 500-ə yaxın insanın ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:43

FHN əhaliyə müraciət etdi: Güclü küləyə DİQQƏT

Bu gün, 15:23

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Bu gün, 15:20

Güclü yağış və sel təhlükəsi - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:04

Türkiyədə dəhşətli anlar: Qayıq yandı, 115 sərnişin suya atıldı - VİDEO

Bu gün, 15:03

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 14:58

Qəzzada ölənlərin sayı 73 389-a yüksəlib

Bu gün, 14:57

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Bu gün, 14:53

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:43

Abşeron çimərliklərində sabahın hava proqnozu AÇIQLANDI

Bu gün, 14:36

Əsgərlər dənizə tullanmağa cəhd göstərib: ABŞ-nin “Linkoln” təyyarədaşıyan gəmisində xaos yaşanır

Bu gün, 14:15

Paşinyan Alen Simonyana yüksək vəzifə verdi

Bu gün, 13:35

“Həzi Aslanov” bu tarixdə AÇILACAQ

Bu gün, 13:24

Paşinyan: Azərbaycanlı mütəxəssislər iki dəfə Ermənistana səfər ediblər

Bu gün, 13:10

Dünya Güləş Birliyi Bakıda keçirilən yubiley düşərgəsini qeyd edib

Bu gün, 12:51

Expressbank eyni gündə 2 filial açıb - FOTO

Bu gün, 12:48

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:37

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:36

AzTV əməkdaşının faciəli ölümü: Bir il əvvəl övladını itirmişdi

Bu gün, 12:29
Bütün xəbərlər