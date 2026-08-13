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Prezident fərman imzaladı

First News Media17:31 - Bu gün
Prezident fərman imzaladı

Azərbaycanda istilik təchizatı sektorunda idarəetmə və dövlət nəzarəti mexanizmlərinin müasir bazar tələblərinə uyğunlaşdırılması, eləcə də bu sahədə hüquqi tənzimləmənin unifikasiyası məqsədilə fəaliyyət çərçivəsi yenidən qurulur.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev "İstilik təchizatı haqqında” Qanunun icrası ilə əlaqədar bəzi fərmanlarda dəyişiklik edilməsi barədə Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Energetika Nazirliyinin Əsasnaməsinə və Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin (AERA) Nizamnaməsinə müvafiq əlavələr edilib. Yeni tənzimləmə ilə energetika sahəsindəki terminologiya yenilənərək qanunvericiliyə "elektroenergetika, istilik və qaz təchizatı sektorları" ifadəsi daxil edilib.

Dəyişikliklərlə istilik enerjisi bazarında dövlət nəzarəti obyektlərinin təsnifatı dəqiqləşdirilib. Bundan sonra sahə üzrə tənzimləmə və nəzarət tədbirləri təkcə ümumi dövlət müəssisələrini deyil, birbaşa "təbii inhisar subyektləri"ni və "istilik təchizatı subyektləri"ni əhatə edəcək. Eyni zamanda Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin səlahiyyət dairəsi genişləndirilərək, bazarın bütün iştirakçıları — qazı nəql edənlər, saxlayanlar və satıcılar tənzimləmə şəbəkəsinə inteqrasiya olunub.

Sənədlə həmçinin "Elektroenergetika, istilik və qaz təchizatı sektorlarında nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası"nda və enerji effektivliyi üzrə dövlət nəzarəti mexanizmlərində hüquqi uyğunlaşdırmalar aparılıb.

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